Srecko Lisinac in maglia Trentino Volley per altre due stagioni, fino al 2022!

Srecko Lisinac vestirà la maglia di Trentino Volley per altre due stagioni.

L’accordo per il rinnovo contrattuale del fortissimo centrale serbo è stato siglato negli scorsi giorni, permettendo alla Società trentina di disporre sino al 2022 di uno dei principali interpreti mondiali del suo ruolo.

“Il prolungamento contrattuale di Lisinac per noi rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio colpo di mercato – ha dichiarato il Presidente Diego Mosna – . Srecko è infatti uno dei migliori centrali al mondo e le sue qualità sono state ulteriormente esaltate nelle ultime due stagioni da un palleggiatore come Giannelli. Per rinnovare l’accordo abbiamo dovuto compiere uno sforzo notevole, perché il giocatore era ambito da Club con budget superiori al nostro. Mi auguro che quello che Trentino Volley ha fatto per confermare Lisinac venga apprezzato e premiato sia dal pubblico sia dai nostri sponsor”.

Pubblicità Pubblicità

“Sono felice di proseguire la mia carriera a Trento – ha spiegato Srecko Lisinac – . I primi due anni in un grande Club come Trentino Volley sono stati molto belli; la Società mi ha proposto il rinnovo e illustrato gli ambiziosi progetti per le prossime due stagioni. Vogliamo crescere ancora insieme e diventare sempre più competitivi. Il prolungamento contrattuale è quindi arrivato di conseguenza con mia grande soddisfazione”.

Con la divisa di Trentino Volley Lisinac ha già collezionato 74 presenze ufficiali, realizzando 741 punti ed affermandosi ulteriormente nella stagione in corso, in cui tutt’ora figura al primo posto della classifica dei muratori e dei migliori centrali di SuperLega Credem Banca.

Pubblicità Pubblicità

La scheda

SRECKO LISINAC nato a Kraljevo (Serbia), il 17 maggio 1992; 205 cm, ruolo centrale

2009/10 OK Ribnica Kraljevo – Serbia

2010/11 OK Ribnica Kraljevo – Serbia

2011/12 OK Ribnica Kraljevo – Serbia

2012/13 AZS Czestochowa – Polonia

2013/14 Berlin Recycling Volleys – Germania

2014/15 PGE Skra Belchatow – Polonia

2015/16 PGE Skra Belchatow – Polonia

2016/17 PGE Skra Belchatow – Polonia

2017/18 PGE Skra Belchatow – Polonia

2018/19 Itas Trentino – SuperLega

2019/20 Itas Trentino – SuperLega

2020/22 Itas Trentino SuperLega

Pubblicità Pubblicità



Palmares

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

1 Campionato Polacco (2018)

1 Campionato Tedesco (2014)

1 Coppa di Polonia (2016)

1 Supercoppa Polacca (2014)

In nazionale

191 presenze con la Nazionale Serba

Medaglia d’Oro World League 2016

Medaglia d’Oro Europeo 2019

Medaglia di Argento Mondiali U23 2013

Medaglia di Argento World League 2015

Medaglia di Bronzo Europei 2013, 2017

Medaglia di Bronzo Mondiali U21 2013

Medaglia di Bronzo Europei U20 2010

Miglior centrale World League 2015

Miglior centrale World League 2016

Miglior centrale Europei 2017

Miglior muratore Europei 2013

Con Trentino Volley

Esordio il 6/10/2018 (Perugia-Trento 0-3)

74 presenze (45 nel 2018/19, 29 nel 2019/20)

741 punti (398 nel 2018/19, 343 nel 2019/20)