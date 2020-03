Piazza della Portela: retata della Polizia di Stato, presi tredici provvedimenti

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, il questore di Trento ha deciso di intervenire con la mano pesante.

Martedì pomeriggio farne le spese era stato Massimo Sonn, proprietario della piadineria L’angolo tondo, che per salvare una ragazza dalle molestie, era stato aggredito da una banda di africani (qui l’articolo).

I nordafricani sono una presenza costante all’interno della piazza. Bevono, si ubriacano e molestano i passanti. Il nuovo Questore Claudio Cracovia, insediatosi nella giornata di lunedì ha deciso che è ora di darci un taglio.

A seguito di una rissa iniziata ieri davanti al negozio etnico della Portela è scattato un blitz della Polizia di Stato

L’operazione ha coinvolto una trentina di agenti tra uomini della squadra mobile, della divisione anticrimine, del reparto volanti e della sezione amministrativa della questura.

Gli agenti hanno chiuso tutti gli accessi alla piazza e sono entrati all’interno controllando tutti i presenti, per un totale di venticinque persone. Su circa la metà (tredici persone) sono stati presi dei provvedimenti.

Due tunisini sono stati pizzicati in possesso di stupefacenti e denunciati per spaccio, così come altri due italiani sono stati segnalati al Commissariato come assuntori.

Per due tunisini e due nigeriani è stato emanato un decreto di espulsione, mentre un altro straniero è stato denunciato proprio perchè non ha rispettato tale decreto, emanato per lui alcuni mesi fa. Ad altri quattro stranieri, non residenti in città, è stato impedito per tre anni di entrare a Trento.