Fondo Strategico, Lorenzo Ossanna (Patt) vuole far luce sulla vicenda: «Cosa comporterà per la Val di Non la sentenza del Tar?»

Il consigliere autonomista Lorenzo Ossanna ha depositato un’interrogazione in cui si chiedono chiarimenti in merito alla sentenza del Tar che di fatto annulla la delibera della Comunità della Val di Non sul Fondo Strategico (qui l’articolo).

L’accoglimento, anche se parziale, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del ricorso presentato dai Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone e Ruffrè-Mendola contro il Piano Strategico della Comunità della Val di Non ha di fatto annullato la delibera del consiglio della Comunità di Valle del 12 settembre 2018 e le conseguenti decisioni del Comitato esecutivo della Comunità.

“Il Tar ha ravvisato alcune imperfezioni nella procedura adottata dalla Comunità di Valle soprattutto sulla mancanza del consenso unanime da parte di tutti i Comuni che pare non ci sia stato sull’approvazione dell’accordo di programma – spiega Ossanna –. Una mancanza di mediazione che la Comunità di Valle a mezzo del presidente Silvano Dominici non ha saputo attuare con tutti i Comuni su una programmazione strategica che in passato, invece, l’allora presidente Sergio Menapace aveva raggiunto”.

Al rischio reale di rallentamento nell’esecuzione di queste opere strategiche per il territorio della Valle di non, dal punto di vista turistico e non solo, “si aggiunge anche il rischio di perdere le ingenti risorse che la Provincia Autonoma di Trento aveva riservato per questa Comunità” continua il consigliere del Patt.

“Questo significa che – dice ancora Ossanna – al momento, non avrà inizio nessuna opera prevista dal Piano Strategico riguardante i percorsi ciclabili (Cles-Mostizzolo in particolare, ndr), gli interventi per la valorizzazione del Lago e della Diga di Santa Giustina, l’acquaticità per famiglie prevista nel comune di Novella, il ponte tibetano nel comune di Borgo d’Anaunia e ancora altri interventi di carattere generale”.

Ossanna si dice piuttosto preoccupato. “Se la sentenza fosse confermata– afferma – la Val di Non rischia di vedere bloccata la realizzazione di numerose opere pubbliche che avrebbero ricadute importanti, sia a livello turistico, sia economico”.

