Festino a base di droga fra universitari. Denunciato 20 enne a Trento

Continuano con importanti risultati le azioni di contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti volute dal nuovo Questore Cracovia.

Questa notte gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato un giovane studente universitario per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Squadra Volante e della Guardia di Finanza, avvenuto verso le ore 00.30 in una abitazione privata in centro storico a Trento, si è reso necessario in conseguenza dei disturbi e degli schiamazzi dei giovani che partecipavano ad una festa studentesca.

Entrati nell’appartamento, gli Agenti, avvertivano subito un forte odore riconducibile al consumo di sostanze stupefacenti, rinvenendo nell’immediatezza due barattoli contenenti marijuana.

La successiva perquisizione permetteva di trovare altri barattoli contenenti la medesima sostanza e dei bilancini di precisione, rinvenuti all’interno della sua stanza da letto del locatario dell’appartamento.

Non si esclude, vista la quantità e le modalità di confezionamento, che venissero preparate dosi da cedere nell’ambiente studentesco.

Alla luce di quanto accertato, lo studente S.W. di anni 20, veniva denunciato in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente consistente in circa 20 grammi di marijuana.

Sono ancora in corso di valutazione le eventuali responsabilità degli altri partecipanti ed eventuali provvedimenti

“Il controllo del territorio e le conseguenti attività di prevenzione, commenta il portavoce del Questore V.Q. Salvatore Ascione, (nella foto) rappresentano il punto di partenza per tutte le azioni di contrasto delle attività criminali. Le recenti attività di polizia, confermano la bontà dell’importante lavoro di repressione voluto dal Questore Cracovia, che negli ultimi giorni ha portato alla denuncia di diverse persone gravitanti nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti con l’obiettivo di frenare il fenomeno”.