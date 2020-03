Evelina, picco di vendite per la prima club di Melinda

Risultati di vendita oltre le aspettative per Evelina con ottimi riscontri rilevati sia nelle catene della Grande Distribuzione che nel mercato tradizionale, grazie ad un prodotto riconosciuto eccellente dai consumatori e una strategia commerciale e di marketing ben articolata e coordinata.

La mela è esteticamente molto bella da vedere per il suo intenso colore rosso aranciato, che ben si distingue negli scaffali, ed è caratterizzata da una qualità intrinseca elevata, esaltata dal meteo favorevole, dalla maturità raggiunta dalle piante che la producono da oltre cinque stagioni e dal know how dei soci frutticoltori, che conoscono perfettamente questa varietà e sanno come gestirla in maniera ottimale.

Anche a livello gustativo è un frutto che soddisfa i più diversi palati per l’ideale bilanciamento tra le componenti aromatiche, zuccherine e acidule, offrendo ad ogni morso un sapore sorprendentemente fresco e appagante.

Inoltre, oltre all’ottimo livello di acidità naturale, la freschezza, la succosità e la croccantezza vengono mantenute a lungo grazie ad una shelf-life particolarmente elevata.

Tutte queste qualità intrinseche del prodotto sono state poi valorizzate da una campagna di marketing integrata e diretta ad ogni tipologia di pubblico, a partire dallo spot televisivo particolarmente incisivo e destinato ad un target giovane, dove sono espressi chiaramente gli elementi differenzianti di Evelina, mantenendo sempre fede e dando ancora più valore all’immagine di Melinda.

Alla campagna tv è stata affiancata un’attività trade importante, iniziata proprio in questi giorni, che prevede ben 800 giornate di in-store promotion con degustazione presso le principali catene distributive italiane.

Il lancio del prodotto e la relativa campagna pubblicitaria sono stati inoltre comunicati in anteprima al network degli Specialisti di Melinda che conta oggi oltre 2.500 fruttivendoli in tutta Italia.

Sul fronte Web Melinda ha pianificato invece una campagna digital video da 6 milioni impression, supportata anche da un progetto speciale che ha coinvolto Giallozafferano, uno dei principali siti web di ricette in Italia, con la creazione di ricette ad hoc, una domination adv e l’inserimento dello spot nei pre-roll delle video-ricette.

Sicuramente una stagione di successo per Evelina, che promette un’ampia disponibilità per tutta l’estate, periodo ideale per apprezzare una mela dal gusto fresco e inconfondibile, sinonimo di qualità ed esperienza.