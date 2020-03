Dieselgate Volkswagen: facciamo il punto

Volkswagen chiude in Germania, dopo un contenzioso di cinque anni, un accordo stragiudiziale con l’associazione di consumatori tedeschi Vzbv per un risarcimento totale di 830 milioni di euro a valere su 260 mila veicoli coinvolti. La composizione amichevole chiude, in anticipo, un processo che si sarebbe protratto fino al 2023.

Ricordiamo, ai lettori, che il Dieselgate è scoppiato nel 2015 quando si è scoperto che, per superare i test di omologazione, Volkswagen aveva manipolato il software delle centraline dei motori di alcune autovetture e dichiarato emissioni, di scarico in ambiente, decisamente inferiori rispetto a quelle reali.

Agli automobilisti tedeschi che hanno acquistato un’auto del gruppo VW con motore Diesel Euro 5 tipo EA 189 andranno risarcimenti tra i 1.350 e i 6.257 euro a seconda del modello e dell’età del veicolo. Questo accordo dà speranza agli automobilisti europei, in possesso di un’auto col motore incriminato, che hanno in corso nel proprio Paese una causa risarcitoria per lo scandalo Dieselgate.

Negli Stati Uniti, invece, il gruppo Volkswagen è stato obbligato dalla giustizia americana a risarcire 10 miliardi di dollari a 480 mila clienti, pari al costo integrale d’acquisto dei veicoli. Sommando all’importo dei risarcimenti il costo delle spese legali sono stati superati i 25 miliardi di dollari.

Anche in Italia, ed in particolar modo nella nostra provincia, sono tanti gli automobilisti che hanno acquistato auto del gruppo VW equipaggiate con i motori 2.0 e 1.6 Tdi EA 189 dal 2009 in poi. I modelli, che montano l’EA 189, sarebbero in tutto 20:

otto con il marchio Audi (A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 e Q5);

(A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 e Q5); tre con il marchio Seat (Leon, Altea e Alhambra);

(Leon, Altea e Alhambra); tre con il marchio Skoda (Yeti, Octavia e Superb);

(Yeti, Octavia e Superb); sei con il marchio Volkswagen (Golf, Passat, Maggiolino, Sharan, Tiguan e Touran);

e sono potenzialmente coinvolti anche i veicoli commerciali come Caddy e il Multivan Volkswagen.

In Italia è in corso la class action contro il gruppo Volkswagen, promossa dall’associazione consumatori Altroconsumo, che vede ben 76 mila adesioni su tutto il territorio nazionale, purtroppo, però siamo ancora in attesa dei tempi lunghi della giustizia italiana. L’8 maggio 2019 si è svolta l’ultima udienza al tribunale di Venezia, che era già stata rimandata il 9 dicembre 2018.

Da quest’ultima udienza però non è emersa alcuna novità, in merito ai risarcimenti, perché il Giudice ha chiesto di acquisire nuovo materiale.

Nel frattempo, il Tar Lazio ha respinto il ricorso di Volkswagen contro la sanzione di 5 milioni di euro inflitta dall’Antitrust alla casa tedesca per lo scandalo Dieselgate nell’agosto del 2016 e ciò fa ben sperare che i 76 mila ricorrenti italiani possano ottenere, prima o poi, il risarcimento del 15% sul prezzo d’acquisto dell’auto.

A cura di Mario Amendola