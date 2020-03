Covid-19 e crisi economica: solo la sovranità monetaria ci salverà

Il covid-19 ha reso palese le criticità di questa Europa. Tra la Germania che minimizza il numero dei contagiati, la Francia che attacca l’ Italia e l’Olanda che invita i propri cittadini a non recarsi nel Bel Paese, si marca in maniera più forte l’identità nazionale su quella europea.

Siamo in crisi e nessuno ha intenzione di aiutarci. Il covid-19 in Europa è una questione solo italiana.

In Trentino a risentirne più di tutti è il comparto del turismo con gli alberghi che si sono visti cancellare le prenotazioni, con punte che arrivano in alcuni casi all’ 80%.

Questo porta criticità a tutto l’indotto con i fornitori che si trovano a loro volta a non avere più ordinativi ma con i conti da pagare. Alcuni, impossibilitati nel pagare, hanno deciso di chiudere.

Lo stesso scenario si sta presentando, più o meno, su tutto il territorio italiano. Nei maggiori centri colpiti dal virus molte aziende chiedono di essere aiutate dalle Stato, il quale, prima di agire deve chiedere permesso all’Europa.

Questo dimostra come, uno Stato privo della sovranità monetaria sia incapace, oserei dire impossibilitato, di gestire le situazioni di grave emergenza, di epidemie o pandemie.

Il sistema monetario europeo costringe le singole Nazioni a finanziarsi sul mercato a tassi molto alti spostando i guadagni dall’economia reale a quella finanziaria.

L’Europa non è disposta a mollare sui suoi dogmi nemmeno per aiutare gli Stati in difficoltà permettendo di spendere in deficit. I burocrati giocano, così, sulla pelle dei cittadini degli Stati membri.

Si prospetta una crisi forse più forte di quella che ci colpì nel 2008 con lo scoppio della bolla dei mutui subprime. Una crisi che alimenterà i mercati finanziari mettendo in ginocchio le economie attraverso l’aumento del debito pubblico.

Se la crisi ci sarà, forte come nel ’29, scopriremo che l’unico modo per uscirne sarà attraverso l’incremento della spesa pubblica finanziata da capitali derivanti direttamente dalla banca centrale e non dai mercati.

L’Europa, è questa la lezione, non esiste. Siamo tutti Stati nazionali che pensano al proprio tornaconto personale. Nessun fondo è stato creato per gestire l’emergenza, almeno fino a oggi.

Intanto la crisi avanza. La gente aspetta. La moneta rallenta, gira meno. C’è un settore in crisi, che traina gran parte del pil italiano, il turismo, in molte regioni compresa il Trentino.

Il parlamento italiano può metterci una ‘pezza’ momentanea, ma senza l’Europa da questa crisi non se ne esce, a meno che non si decida di lasciarla per riconquistare la propria sovranità monetaria.