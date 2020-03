Coronavirus: alcune delle restrizioni più significative in Trentino

Per chi non ha voglia o tempo di leggere tutte le linee guida firmate ieri dal governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti nel merito del contenimento del coronavirus ne riassumiamo alcune in questo articolo.

Si potrà andare al cinema, occupando un posto ogni due.

L’ingresso ai musei è gestito in modo tale che non si creino code o assembramenti ed in pratica vige la distanza minima di un metro tra ogni persona: una soluzione che comporta la vendita della metà dei biglietti rispetto al normale.

Del resto solo con queste regole si può mantenere un minimo di attività e non chiudere del tutto.

In considerazione del drastico calo di presenze e aumento costante delle disdette, alcuni alberghi e locali pubblici della città sono prossimi a chiudere per una settimana, in attesa di capire cosa potrà succedere dopo il 15 marzo.

Le biblioteche sono aperte, ma sono stati annullati tutti gli eventi comprese le Letture per i Bambini.

Diminuiti i posti a sedere in modo tale da poter rispettare la distanza minima obbligatoria, ma anche di contenere il numero delle presenze.

Alla Palazzina Liberty sede della biblioteca per i bambini, possono entrare solo 30 persone alla volta; mentre il punto prestito di Martignano è stato chiuso per la mancanza di spazio sufficiente.

Per limitare gli accessi è ora possibile rinnovare il prestito dei libri scrivendo una mail a info@bibcom.trento.it o telefonando alla sede di riferimento del prestito.

Iscrivendosi a Medial.LibraryOnLine è possibile la lettura dei quotidiani e riviste da casa, accedere al prestito degli ebook, scaricare audiolibri, corsi di lingua, utilizzare video giochi o attivare app per bambini e ragazzi.

La chiusura delle scuole di ogni e grado ha portato ad una riduzione delle corse degli autobus; mentre in alcuni esercizi commerciali sono stati messi a disposizione dei clienti, dei dosatori di disinfettante ad uso dei clienti.

Quelli elencati, sono parte dei provvedimenti adottati che confermano come ci si stia adattando all’emergenza quotidiana di questi giorni.