Autostrada del Brennero investe 3 milioni di euro per ristrutturare l’uscita Verona Nord

La A 22 dopo il casello Ala Avio interverrà radicalmente anche su quello di Verona Nord che con Affi costituiscono i punti nevralgici del traffico autostradale in entrata ed in uscita dal Trentino.

Per la ristrutturazione di Verona Nord, ci vorrà un anno di lavori il cui inizio è previsto per giugno per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

Saranno creati 133 nuovi parcheggi e le due aree sosta saranno tra loro collegate con una passerella pedonale le cui torri laterali saranno dotate di scale e ascensori.

Sarà allargato il tratto corrispondente della Sr6 della Cisa e per agevolare il transito dei mezzi pesanti sarà allargata la bretella in uscita in direzione Mantova.

Un intervento fondamentale che andrà ad interessare sia il traffico delle autovetture che quello dei mezzi pesanti, provenienti dal Trentino.

Certo, A22 il 85% del capitale societario è pubblico, andrà a realizzare un investimento significativo in Veneto, ma che interesserà anche la nostra regione.

Da non sottovalutare il fatto che Autostrada del Brennero non abbia ancora ottenuto il rinnovo della concessione trentennale e nonostante questo aspetto di certo non trascurabile, sia prossima ad avviare due nuovi cantieri economicamente impegnativi.

Allo studio anche la realizzazione della terza corsia nel tratto Modena Verona e di quella dinamica tra Verona e Bolzano con due nuovi caselli a Vigasio e Villafranca, nonché il potenziamento dell’uscite Affi , Nogarole Rocca.

Si può dire che Autostrada del Brennero sia prossima a ridisegnare il proprio tracciato per renderlo ancora più rispondente alle necessità del traffico moderno.