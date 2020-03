Addio Rosanna: Ci Mancherai

Un istituzione all’interno della comunità pinetana, Rosanna Svaldi, classe 1940, ci ha lasciato.

Il suo sorriso e la sua accoglienza erano sempre protagonisti ogni volta che si entrava nel suo locale, la “pinetana” , bar-gelateria e pasticceria in centro a Baselga di cui lei era stata titolare per cinquant’anni.

Il locale, punto di riferimento per l’altopiano di Pinè, era garanzia di buonissimi dolci artigianali come torte, pasticcini e di ottimo caffè oltre che all’apprezzatissimo gelato.

Purtroppo due anni fa la signora aveva deciso di chiudere l’attività di bar-gelateria; il lavoro per Rosanna però non era ancora finito, infatti ha continuato la produzione di dolci e gelati con la figlia in un laboratorio artigianale fino alla fine.

I parenti e gli amici la ricorderanno sempre come la bontà delle sue brioches la mattina; ieri in molti erano presenti a Baselga per porgerle un ultimo saluto durante il suo funerale.

Le offerte raccolte sono state devolute per volontà dei familiari in beneficenza all’ associazione “Amici Trentini Onlus” che da sempre si impegna nella cooperazione e nelle adozioni internazionali .

Rosanna ed il suo amore verso i suoi prodotti e la sua clientela mancheranno per sempre alla comunità pinetana.

Addio Rosanna.