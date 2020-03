Settimo caso di coronaVirus a Trento: il punto della situazione

Il Consiglio provinciale anche questa mattina si è occupato di coronavirus.

L’assessora alla salute ha spiegato che i casi in Trentino salgono a quota 7 dopo la positività accertata del fratello della signora 83enne, prima ricoverata trentina.

Alzando l’asticella delle precauzioni, l’Azienda sanitaria ha deciso di praticare il tampone a tutti i casi di sospetta polmonite.

Si stanno facendo anche valutazioni sui tirocinanti in medicina, che potrebbero aiutare in caso di carenza di personale sanitario causata dalle quarantene in atto.

L’assessore provinciale all’istruzione è intervenuto per chiarire che il decreto del ministero autorizza le attività didattiche a distanza.

La sana iniziativa dei docenti trentini che vogliono rispondere ad un problema reale deve avere pieno sostegno.

Il presidente della Provincia ha ricordato che il decreto governativo è della tarda serata di ieri e che in queste ore si sta cercando di comprenderne l’applicazione nelle diverse fattispecie.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una risoluzione d’iniziativa Patt, che chiama la Provincia e i singoli consiglieri provinciali a diffondere – anche attraverso i propri canali social – l’invito alla popolazione a ricorrere per ogni dubbio sull’epidemia al numero verde attivato ad hoc.

Il 41 enne trovato positivo ieri presso l’ospedale di Cles è stato trasferito al santa Chiara.

Dopo i 15 operatori sanitari messi in quarantena per il contatto con la donna di 83 anni al Reparto Geriatria del Santa Chiara di Trento, ieri la notizia di altri 12 operatori sanitari (stavolta dell’ospedale di Cles) in quarantena per i contatti avuti con il maestro di sci della Paganella giunto nel nosocomio e poi risultato positivo.