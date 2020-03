La lotteria del contante: le regole e i premi

Delle limitazioni all’uso del contante e del business del pagamento elettronico abbiamo parlato in un articolo pubblicato ieri.

Oggi vediamo nel dettaglio come sarà la “Lotteria della scontrino” pensata dal PD e dai Cinque stelle per gettare un po’ di fumo negli occhi agli italiani in modo da camuffare parzialmente un’altra regalia fatta dalla sinistra alle banche.

Premi fino a 100 mila euro con vincite mensili nell’ordine di almeno 30 mila uro con un’estrazione annuale milionaria.

Effetti speciali che fanno un baffo a quelli del paese di Bengodi.

La finalità vorrebbe essere quella di creare una riffa anti evasione.

Le istruzioni saranno ufficializzate nelle prossime ore, dal momento che il Garante della Privacy ha dato il suo benestare.

A luglio sarà disponibile un portale nel quale il cittadino potrà inserire i propri dati, ottenendo un codice lotteria di otto cifre – anche in formato codice a barre – che potrà essere consegnato ai commercianti al momento del pagamento degli acquisiti.

Il codice permetterà di mantenere segreti i propri dati anagrafici, ma anche di ricevere l’eventuale raccomandata con la comunicazione della possibile vincita. In quel caso si avrà a disposizione 90 giorni per incassare la vincita che sarà esentasse.

Le lotterie saranno di due tipi. La prima sarà quella più comune alla quale potrà partecipare chi paga in contanti.

La seconda, denominata “ Zero contanti”, sarà riservata a chi pagherà cashless e che avrà premi maggiori e un bonus anche per gli esercenti.

La lotteria dei contanti prevede un’estrazione annuale di 1 milione e tre premi mensili da 30 mila euro l’uno. “ Zero contanti” invece un premio annuale di 5 milioni per l’acquirente e di 1 milione per gli esercenti, entrambi collegati allo stesso scontrino.

Mensilmente ci saranno poi 10 premi da 100 mila euro per i cittadini e da 10 mila per i negozianti che avranno anche un bonus per rinnovare i registratori di cassa.

Nel 2021 però, cambieranno del tutto le regole. La lotteria classica avrà 7 premi settimanali da 5 mila euro l’uno, mentre “ Zero contanti” sono previsti 15 premi da 25 mila euro per i cittadini e da 5 mila per gli esercenti.

Il regolamento sarà definito dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con quella delle Dogane.