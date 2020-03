Gabriella Maffioletti: «Per Trento un sindaco come Ianeselli sarebbe una catastrofe»

La presentazione della coordinatrice di «Azzurro Donna» Katia Vasselai, Avvocato civilista, è stata un’occasione per parlare, oltre che della situazione generale sanitaria ed economica dell’Italia e del nostro Trentino, anche sulle imminenti elezioni comunali di Trento.

Alla conferenza stampa presso l’Hotel America erano presenti i vertici di Forza Italia, a partire dal coordinatore regionale Giorgio Leonardi, la sua vice Gabriella Maffioletti e il senatore Maurizio Gasparri.

Insieme a loro il candidato sindaco della coalizione di centro destra Alessandro Baracetti e appunto Katia Vasselai

La presenza anche del candidato sindaco della coalizione di Centro destra Alessandro Baracetti è stata un’opportunità per fare il punto sulla campagna elettorale in corso.

E nel suo intervento Gabriella Maffioletti dopo aver fatto gli auguri per la campagna elettorale ad Alessandro Baracetti ha spostato l’attenzione sul candidato della sinistra Ianeselli.

«Sento un clima frizzante e favorevole alla coalizione di centro destra – ha esordito Gabriella Maffioletti – anche perché dall’altra parte abbiamo davanti un personaggio che proviene dal sindacato più estremo ed aggressivo. Crediamo profondamente che la città di Trento non abbia bisogno di un Sindaco che è stato il rappresentante di una sigla sindacale radicale che non ha mai fatto politiche favorevoli ne per i lavoratori ne tanto meno per gli imprenditori e le partite iva».

Il vice coordinatrice di Forza Italia ha poi sottolineato il momento cruciale che sta vivendo la nostra provincia per colpa del coronavirus: «Avere un sindaco che proviene dal mondo sindacale per Trento in questo momento di emergenza sanitaria grave sarebbe una catastrofe senza precedenti. Con Ianeselli non ci sarebbe nessuna progettualità per commercianti, artigiani, e per tutte la categoria in genere. Un sindaco che proviene dall’estrema sinistra sindacale cozzerebbe contro quella Trento libera che sostiene l’economia e che produce e fa ricadere le proprie risorse sul territorio».

E ancora: «Con Ianeselli è in pericolo anche la nostra autonomia che da anni il centro sinistra cerca di ridimensionare grazie alle proprie idee centraliste. Ora è necessario spezzare la catene di questo sistema di sinistra che ha governato per troppo tempo Trento nel peggiore dei modi e grazie ad un consenso dopato che ha portato il capoluogo allo sbando per quanto riguarda la sicurezza, la viabilità e l’economia».

Maffioletti ha aggiornato il pubblico anche sulla riorganizzazione del movimento in Trentino. «Siamo ripartiti dalla valorizzazione delle persone – ha detto – cercando collaborazioni con persone capaci, competenti, serie ed oneste. Puntiamo su questi requisiti che per noi sono i principi cardine su cui il nostro movimento si deve basare. I nostri temi sono trasversali, ma con la priorità che riguarda il lavoro, le problematiche sociali e la valorizzazione e la conciliazione della donna che siamo sicuri possa portare saggezza in alcuni processi sociali meglio di altri».