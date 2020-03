Elezioni comunali 3 maggio: per l’emergenza sanitaria potrebbero essere rinviate di 60 giorni

Sono in molti a chiederci quanto e come influirà l’emergenza CoronaVirus sulla campagna elettorale per le elezioni comunali del 3 maggio 2020.

Certo è ancora presto per capire l’evolversi dell’epidemia che sta sconvolgendo il mondo ma qualche preoccupazione che le elezioni possano essere annullate esiste realmente.

Ai dubbi di molti cittadini e candidati per la prossima tornata elettorale ha risposto l’assessore regionale agli enti locali Claudio Cia che sulla sua pagina facebook con la sua solita precisione ha spiegato cosa potrebbe succedere da qui al 3 di maggio 2020.

«In tanti mi stanno chiedendo se il turno generale delle elezioni amministrative 2020 subirà un rinvio a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In qualità di Assessore regionale agli Enti locali comunico che i preparativi per la tornata elettorale stanno procedendo per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni comunali del 3 maggio 2020. Per questo devo ringraziare la ripartizione Enti locali e in particolare tutta la squadra dell’Ufficio elettorale, per il grande lavoro di #organizzazione e di assistenza ai comuni di tutta la regione che stanno portando avanti ormai da mesi».

«Qualora – conclude Claudio Cia – per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Regione può disporne il rinvio entro il termine di 60 giorni con proprio decreto. Questo quanto previsto già ora dall’art. 219 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige».