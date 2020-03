Chiusura Scuole Trentino: «Liberamente – alternativa per il futuro» solidarizza con Fugatti

Prima che un travagliato provvedimento governativo uniformasse la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, la decisione presa dalla Giunta Provinciale di chiudere cinque istituti scolastici in Provincia, aveva sollevato la protesta della sinistra studentesca.

Quello che è certo è che la contestazione sarebbe comunque arrivata. Se Fugatti avesse adottato un provvedimento generalizzato, sarebbe stato contestato per aver ingenerato allarmismo; con la chiusura parziale è stata messa in discussione la sicurezza degli studenti obbligati ad andare comunque a scuola.

In questo contesto interviene la neo nata lista universitaria “Liberamente- Alternativa per il Futuro” con un comunicato congiunto tra il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Medi, Leonardo Divan, (foto) e del rappresentante del Consiglio degli Studenti di UniTN, Giovanni Lombardi, del quale riportiamo il testo integrale: “In merito alla questione centrale di queste settimane: il Coronavirus, che a questo punto è arrivato anche qui, nel nostro Trentino, riteniamo , in quanto rappresentanti degli studenti medi e universitari, di dover esprimere massima fiducia e pieno sostegno alla Provincia e a tutte le istituzioni trentine, a cominciare dal Presidente Fugatti. vogliamo inoltre pubblicamente esprimere la nostra disponibilità verso il presidente a collaborare attivamente e concretamente con lui laddove ne avesse bisogno. La comunità studentesca è unita e si stringe responsabilmente intorno alle istituzioni per affrontare quest’emergenza in modo solidale e nel pieno spirito di comunità. Ci aspettiamo poi che il Ministero, che si sta attivando tardivamente, chiarisca una volta per tutte quale sarà la gestione dell’emergenza a livello scolastico e accademico sul piano nazionale, dando direttive uniformi e tempestive”.

