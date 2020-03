Campodenno: procedono i lavori in via Castel La Santa a Termon

Quasi un mese fa ormai sono iniziati i lavori di prevenzione urgente per la regimazione delle acque in Via Castel La Santa a Termon, nel Comune di Campodenno, per una spesa totale di 200 mila euro.

I lavori prevedono, tra l’ altro, anche la sostituzione dell’attuale tubazione in cls della fognatura bianca in via Castel La Santa, con una nuova tubazione in polipropilene dn 400, dal pozzetto di recapito di via Vioz, lungo via Castel La Santa per una lunghezza di circa 230 metri.

Oltre alla nuova tubazione, saranno posate delle canalette e delle caditoie con griglia in ghisa, per completare il tronco di fognatura bianca sostituito, e l’intervento si concluderà con il ripristino definitivo della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L’ amministrazione comunale, al fine del risparmio di risorse economiche, considerando che invia Castel La Santa si procederà allo scavo a sezione ristretta per la posa della nuova condotta delle acque bianche, intende procedere alla sostituzione di un vecchio ramale di acquedotto in acciaio e alla predisposizione dei sottoservizi (I.P. e fibra ottica) in modo che per il tronco di strada interessato, in un prossimo futuro non si debba nuovamente procedere al ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L’ Ufficio tecnico comunale ha quindi redatto una perizia di spesa, che prevede un costo di 38.420 euro.

