Biblioteche comunali aperte ma gli incontri pubblici sono stati annullati

Viste le numerose richieste di informazioni da parte degli utenti, il comune di Trento ha ritenuto opportuno riepilogare quali sono le misure adottate nelle biblioteche comunali per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Ecco le informazioni per far conoscere meglio agli utenti quali sono i servizi online che la biblioteca può offrire anche “a distanza”.

Tutte le biblioteche sono regolarmente aperte. Le sedie delle sale di studio sono state diminuite di numero e sono state disposte in modo tale da rispettare la distanza minima di un metro fra le persone. Si conta sulla collaborazione di tutti gli utenti perché le sedie non vengano spostate.

Sono stati annullati tutti gli incontri, in particolare le letture per bambini, in cui non è possibile assicurare il mantenimento delle distanze prescritte o nei quali comunque si può immaginare un eccessivo assembramento.

Per l’accesso alla biblioteca dei ragazzi nella palazzina Liberty è stato fissato il limite della presenza massima di 30 persone contemporaneamente.

Il punto di prestito di Martignano resta chiuso perché l’esiguità degli spazi non permette il rispetto delle misure di prevenzione.

Per limitare la necessità di recarsi in biblioteca, il comune ricorda che è possibile richiedere il rinnovo dei prestiti scrivendo a info@bibcom.trento.it o telefonando alla propria sede di riferimento (per la sede centrale: 0461/889521)

Usare i servizi senza andare fisicamente in biblioteca: per iscrivendosi a MediaLibraryOnLine (scrivere a info@bibcom.trento.it comunicando il numero di tessera personale per richiedere un account gratuito) è possibile leggere i quotidiani e altre riviste online da casa e sui propri dispositivi, prendere in prestito ebook, scaricare o ascoltare in streaming audiolibri, seguire lezioni online di tutte le discipline, imparare ed esercitare le lingue straniere tramite i corsi di lingua, giocare a videogiochi e usare app per bambini e ragazzi.

Il comune risponde a tutte le domande e richieste sia rispondendo all’indirizzo mail info@bibcom.trento.it e sia via telefono al numero 0461/889521.