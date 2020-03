Villa Lagarina: l’addio alla politica di Marco Vender

A distanza di trent’anni dalla prima candidatura a consigliere comunale e dopo essere stato sempre presente a ogni successiva tornata elettorale, cinque volte a Rovereto e due a Villa Lagarina, è giunto il tempo di passare la mano.

«A maggio non sarò più candidato. È un passo che faccio con grande serenità e con la gratitudine di chi ha certamente ricevuto dall’esperienza politica, amministrativa e civica più di quanto, forse, ha avuto occasione di dare».

«Al contempo sono altrettanto consapevole si aver “contaminato” in tutti questi anni con i valori che mi sono più cari – la pace, la nonviolenza, la giustizia e l’equità sociale, la salvaguardia dell’ambiente, l’accoglienza, la solidarietà – i tavoli a cui mi sono via via seduto, i programmi che ho collaborato a scrivere, le decisioni che con il concerto di tanti compagni e compagne di viaggio si sono determinate».

Risale infatti al lontano 1990 – aveva 25 anni – la sua prima partecipazione alle elezioni del Comune di Rovereto, nella lista di Solidarietà del Trentino.

Sono poi seguite quelle nelle fila di Rovereto Insieme del 1995, 1996 (si era dimesso il sindaco Chiocchetti), 2000 e 2005. Infine nel 2010 e 2014 a Villa Lagarina, dove nel frattempo si era trasferito. Con le elezioni del 1996 arriva anche il primo incarico amministrativo, quale consigliere comprensoriale in quota alla coalizione del sindaco Bruno Ballardini.

Nel 2000 l’ingresso nel consiglio comunale di Rovereto, lato maggioranza, con una delega alla solidarietà internazionale. Sono gli anni in cui, grazie al lavoro in sinergia con la consigliera delegata alla pace Erica Mondini, tra l’altro Rovereto si dota di un ufficio pace, aderisce alla cooperativa Mandacarù, contribuisce alla nascita dell’associazione multiculturale Città Aperta e delle associazioni di cooperazione internazionale Pace per Gerusalemme e Trentino con i Balcani.

Nel 2010 arriva l’elezione a consigliere del Comune di Villa Lagarina, sindaco Alessio Manica, con l’incarico di capogruppo della maggioranza, delegato alla comunicazione e presidente della commissione statuto e regolamenti. Infine, nel 2014, l’attuale incarico di consigliere comunale sempre a Villa Lagarina, con le deleghe di vicesindaco e assessore all’ambiente, cultura e comunicazione ricevute dalla sindaca Romina Baroni.

«È difficile fare un bilancio di un arco temporale così lungo – spiega Vender – di certo il collante comune che non è mai venuto meno è stato la passione per la politica e la convinzione che ciascuno possa e debba fare la propria parte. E che il modo più efficace di dare gambe alla politica, intesa come mezzo per offrire risposte ai bisogni di una comunità e di un territorio, sia dare l’esempio con coerenza, portando valori, idee, punti di vista, buone pratiche. Sono sempre stato convinto che politica si fa ogni giorno, scegliendo un alimento o un vestito piuttosto che il posto dove lo si acquista. Non vi sfugge nessuno, semmai non tutti ne sono consapevoli, molti non si pongono domande».

E ancora: «Ringrazio di aver avuto l’opportunità di formarmi alla complessità, dapprima dentro vari collettivi e movimenti politici, cosa oggi alquanto in disuso (sia la formazione che la collegialità), e poi di aver potuto fare il passo dentro le istituzioni, anche con incarichi di responsabilità diretta. Un’esperienza, questa, tanto arricchente quanto complicata, tanto entusiasmante quanto sfiancante. Specie nei piccoli comuni dove le strutture amministrative sono sovente deboli e impreparate al mondo che corre, e dove comunque l’amministratore deve continuare a svolgere contestualmente la propria professione principale».

«Non ho rimpianti – conclude – certo ci sono cose che si sarebbero volute attuare ma per vari motivi non si è riusciti, per contro molte altre, la maggior parte, che invece si sono portate a compimento. Resta la convinzione di aver fatto tutto il possibile, con il massimo impegno, nel solo e primario interesse della collettività. Ringrazio tutte e tutti quelli che in questi anni hanno condiviso pezzi di strada, ragionamenti, progetti, battaglie, gioie, delusioni. Per ultimo un ringraziamento agli affetti familiari che infine sono stati quelli che hanno subito più di altri l’onere di questo straordinario impegno».