Rimborsi fantasma: indagati Bezzi, Mellarini e Viola. Sequestrati 12.300 euro

Giacomo Bezzi, Tiziano Mellarini, Walter Viola finiscono al centro dell’indagine affidata alla guardia di finanza dal pubblico ministero Carmine Russo.

Il contendere sono i rimborsi che due ex consiglieri provinciali e un ex assessore avrebbero percepito indebitamente per un totale di 12.300 euro.

I reati contestati ai tre sono: truffa aggravata e falso riguardo richieste di rimborso per spese di lavoro e di viaggio. Indagato sarebbe anche un quarto consigliere per cifre molto modeste però.

Secondo l’accusa, in diversi casi non ci sarebbero stati i requisiti per beneficiare dei rimborsi spese. Stiamo parlando per lo più dei rimborsi legati al chilometraggio.

Il giudice in attesa del fine indagine ha deciso il sequestro preventivo di 1.507 euro per Mellarini, 4.391 euro a Viola e 6.493 euro a Bezzi.

Contestazioni ancora tutte da provare anche se da un controllo incrociato delle Fiamme gialle tra i dati dei rimborsi e i tabulati telefonici, risulterebbe violato il regolamento provinciale in materia.

Secondo questo regolamento “ai consiglieri che non risiedono nel Comune dove si svolge la seduta spetta il rimborso per le spese di viaggio dal luogo di residenza alla località ove avviene l’incontro”.

Tale rimborso inoltre è “commisurato unicamente al costo dei mezzi di trasporto pubblico o al costo chilometrico per l’uso di un automezzo”.

In alcuni casi sarebbero stati richiesti rimborsi pur avendo pernottato in città. I coinvolti sottolineano che le indagini sono per l’appunto ancora in corso e di essere in buona fede.