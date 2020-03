“Quello che le donne dicono…”: un 8 marzo ricco di significati all’auditorium di Taio

Appuntamento importante e ricco di significati quello in programma domenica prossima, 8 marzo alle 20, nell’auditorium comunale di Taio.

In occasione della Festa della Donna, andrà in scena “Quello che le donne dicono…”, una serata di letture con i racconti di Katia Chini, premiati in vari concorsi nazionali, il libro di Monica Malfatti “Le margherite non hanno profumo” e le canzoni di Navmeet.

Lettrici della serata, organizzata dalla biblioteca di Predaia in collaborazione con l’assessorato alla cultura guidato da Elisa Chini, saranno Valeria Gallo, Vanessa de Bertoldi e Maria Cristina Menapace. Per finire in dolcezza ci sarà una tisana per tutti i presenti (donne, uomini e umanità varia).

