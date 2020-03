Presentato il Talent Commerciale 2020

“Entrambi gli aspetti sono fondamentali” sostiene Claudio Miorelli, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Trentino Sezione Alto Garda e Ledro.

“In particolare l’intervento in lingua straniera rappresenta un’occasione per parlare di territorio, elemento imprescindibile che deve essere sempre tenuto presente nel lavoro del commerciante in Alto Garda e Ledro.”

La valutazione spetterà poi a una giuria composta da tre rappresentanti di Confcommercio, due di UPT e uno di EBTer, che osserveranno la performance live ed esprimeranno il proprio giudizio.

Pubblicità Pubblicità

Al termine della giornata del 5 marzo verranno estratte le categorie merceologiche per la finale del Talent del 22 maggio, abbinate ad ognuno dei cinque finalisti.

L’esperienza della finale sarà ulteriormente arricchita dall’intervento di cinque aziende associate a Confcommercio Alto Garda e Ledro, che forniranno a ciascuno dei ragazzi i prodotti con cui gareggiare: Ribaga Self Service, Bresciani 1919, La Nascente, Bazar del popolo, Art Rock.

Pubblicità Pubblicità

“La speranza è quella un giorno di accompagnare alle finali internazionali di Salisburgo un ragazzo trentino in rappresentanza dell’Italia” continua il Presidente Miorelli.

L’obiettivo è quindi valorizzare e incentivare la professionalità dei futuri addetti alle vendite per offrire occasioni concrete di carriera a vantaggio del territorio, della competitività e di una proposta di sempre maggiore qualità nel settore del terziario.

Pubblicità Pubblicità



Ne è convinto Ivo Tarolli, presidente di Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario: “Questa iniziativa deve riscuotere un successo non usuale, perché va ad affrontare la questione della grande ospitalità in Trentino con un approccio di sistema, puntando sulla capacità di relazione e di informazione tra le categorie”.

L’evento è sostenuto dall’Associazione dei Commercianti al Dettaglio della Provincia di Trento.

“La figura del commerciante oggi entra nel dibattito sui cambiamenti culturali e sociali in atto in un modo molto concreto: vivendo il territorio quotidianamente” spiega Massimo Piffer, presidente dell’Associazione.

“L’importanza di Talent Commerciale sta proprio nel rivolgersi alle nuove generazioni per prepararle ad affrontare il cambiamento e per delineare insieme il profilo del commerciante del futuro”.

Il presidente di EBTer, Lamberto Avanzo, inoltre, nota che “l‘Ente Bilaterale del Terziario Trentino sta focalizzando sempre più l’attenzione su sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione continua, temi che devono divenire fondamentali non solo per i lavoratori e le lavoratrici ma anche per i giovani studenti dell’Upt”.

L’assessore al commercio della Provincia autonoma di Trento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuola e categorie economiche.

“Far emergere il talento professionale – ha ribadito l’assessore – significa aumentare la competitività di un’azienda: il successo anche mediatico della prima edizione porterà sicuramente un rinnovato interesse nei confronti della formazione professionale e di quei mestieri che risultano importanti per la crescita economica del territorio trentino“.

Tutto il materiale promozionale dell’iniziativa è stato realizzato da due studenti del Centro di Formazione Professionale Artigianelli, Matteo Esposito e Marta De Luca Bosso, che hanno spiegato l’attività laboratoriale del progetto ARTimpresa finalizzato alla realizzazione di attività pratiche nell’ambito della grafica e della promozione di eventi e manifestazioni.