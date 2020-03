Il sindaco Valduga ci ricasca: e va a farsi pubblicità sulla pelle dei lavoratori della Adler

Dov’era il Sindaco Valduga quando hanno chiuso decine di piccole attività in città?

Il sindaco di Rovereto conferma la sua propensione a sfruttare a fini elettorali avvenimenti e vicende e, dopo aver cavalcato la questione dell’uscita a Rovereto sud della Valdastico, ci ricasca e torna a spettacolarizzare un altro suo incontro, mostrando, ancora una volta, tutta la sua incoerenza.

E’ di lunedì la notizia che il primo cittadino ha voluto incontrare i sindacalisti che si occupano della crisi della Adler di Rovereto, che ha annunciato 23 lavoratori in esubero sui 54 dipendenti in organico.

Una convocazione in spregio alla specifica competenza in materia, che è in capo alla Provincia Autonoma di Trento (in particolare all’assessore roveretano allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli), nel chiaro intento di voler sfruttare l’occasione per mostrare tutto il suo interesse verso la sorte di questi 23 “poveri” lavoratori, pur sapendo che tale decisione non porterà alcun vantaggio agli stessi lavoratori.

Ebbene, caro Valduga, dov’era quando, nei 5 anni della sua funesta Amministrazione, hanno chiuso decine e decine di piccole attività, lasciando ormai semi deserto il centro storico della seconda città del Trentino?

Tra queste tante botteghe storiche, attività ultradecennali che, però, il podestà di Rovereto si è guardato bene dal prendere in considerazione.

L’ ultimo colpo di mannaia di una lunga serie ha riguardato anche un consigliere comunale della “sua” maggioranza, quel Massimo Zenatti, titolare dell’unica macelleria equina del Trentino, altra attività storica, chiusa poche settimane fa con conseguente perdita di posti di lavoro.

Incontri? Conferenze stampa? Messaggi di solidarietà? Nemmeno l’ombra, niente di niente.

Davvero ingenuo, da parte di molti cittadini roveretani, sperare (e neppure pensare) che il “loro” sindaco possa prendersi a cuore il loro destino: troppo pochi, presi singolarmente, per fare notizia!

Almeno 23 lavoratori in esubero, come nel caso della Adler, possono “meritare” l’onore di ricevere l’interesse del dottor Valduga.

Con la devastante “deroga urbanistica alla Favorita”, che consentirà l’apertura dell’ottavo supermercato nel giro di 1 chilometro e mezzo lungo l’asse via Abetone-via del Garda, Valduga ha inferto un colpo mortale al “cuore” della città: decine di aziende scomparse per sempre, centinaia di posti di lavoro andati perduti, desertificazione del centro cittadino.

Davvero un risultato da applausi.

Valduga, che in questi cinque anni ha voluto farsi accompagnare sulle tematiche delle relazioni industriali da un consulente (pagato dai cittadini), l’ex sindacalista Ennio Bordato, casualmente un candidato non eletto della lista “Civici per Valduga” alle elezioni comunali del 2015, ha agito in maniera degna di un politico della Prima Repubblica replicando con la Adler il comportamento già tenuto nelle crisi della Marangoni, dell’Acquaspace e di altre industrie roveretane.

Con quali risultati? Nessuno, ovviamente. Solo una botta di pubblicità, con buona pace dei lavoratori, illusi e poi abbandonati.

Sempre in tema di lavoro una domanda sorge spontanea: Che fine ha fatto, caro signor sindaco, la tanto sbandierata Agorà dei Mestieri? Uno dei progetti-guida del mandato del secondo Valduga sindaco di Rovereto.

Dopo il protocollo d’intesa sottoscritto con l’ex assessore Alessandro Olivi ed il rettore dell’Università di Trento Paolo Collini quasi due anni fa il progetto è completamente sparito dalle scene, si è liquefatto.

Troppo occupato a cercare visibilità in altri ambiti, a correre avanti ed indietro tra Pergine (dall’amico fraterno Oss Emer) e Trento, a rincorrere nuove occasioni di grande impatto mediatico, meglio incontrare i sindacalisti e farsi pubblicità con i lavoratori in esubero.

Una triste vicenda, che denota il grado di interesse del primo cittadino uscente verso le imprese ed i lavoratori della città che ha amministrato negli ultimi cinque anni con tante promesse e pochi fatti.