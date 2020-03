Fondo Strategico, la soddisfazione dei sindaci per la sentenza del Tar: «Abbiamo tutelato gli interessi della comunità»

Sono naturalmente soddisfatti i sindaci di Romeno, Cavareno, Ronzone e Ruffrè-Mendola della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, che ha accolto il loro ricorso contro la Comunità della Val di Non (qui l’articolo).

“Una sentenza che ci dà completamente ragione e della quale siamo pienamente soddisfatti” esordisce Luca Fattor, sindaco di Romeno, nel corso della conferenza stampa convocata ieri pomeriggio alla quale hanno partecipato anche il primo cittadino di Ronzone Stefano Endrizzi, il sindaco di Ruffrè-Mendola Donato Seppi e il suo vice Gianni Seppi, mentre Gilberto Zani, sindaco di Cavareno, non era presente per degli impegni inderogabili a Trento.

“Abbiamo presentato ricorso per contrastare questo accordo di programma che all’inizio prevedeva un’intesa al 100% tra i Comuni, mentre in fase esecutiva, in Provincia, hanno cambiato le regole, facendo bastare la metà dei Comuni, purché rappresentativi del 50% della popolazione – spiega Fattor –. Già lì avevamo capito che qualcosa non andava. Abbiamo comunque fatto tutti i passi possibili per cercare un accordo, ma non è stato possibile. Qui sono emerse tutte le difficoltà del presidente Silvano Dominici nel gestire una situazione leggermente più complicata del normale”.

Pubblicità Pubblicità

Tema della discordia era il finanziamento a valere sul Fondo Strategico Territoriale degli interventi previsti in Alta Valle, in particolare la passerella ciclopedonale sulla forra del torrente Novella che dovrebbe collegare Castelfondo a Fondo.

“Si tratta di un’opera che non riteniamo meritevole per il nostro territorio – aggiunge il sindaco di Romeno –. Preferivamo spendere i nostri soldi in altri tipi di investimenti, chiedendo anche un ambito per i nostri quattro Comuni. Se Castelfondo e Fondo vogliono quel tipo di opera, che la realizzino con fondi propri. A suo tempo avevamo domandato di anticipare questo fondo per l’acquisizione di Castel Malgolo, richiesta che ci era stata negata. Ora avremmo voluto investire nel rilancio turistico della Mendola, porta della nostra valle”.

Pubblicità Pubblicità

Secondo Fattor, poi, il presidente della Comunità della Val di Non Silvano Dominici, che ha espresso la propria opinione riguardo alla sentenza sulla stampa locale, starebbe strumentalizzando questa vicenda.

“Se ci saranno dei ritardi nella realizzazione delle opere, la colpa non è di certo nostra – conclude Fattor –. Il Tar ci ha dato ragione, quindi qualcosa che non ha funzionato c’è stato”.

Pubblicità Pubblicità



Alle parole del primo cittadino di Romeno fanno seguito quelle del sindaco di Ronzone Stefano Endrizzi: “Il nostro era l’unico Fondo Strategico della provincia approvato senza gli importi delle opere – rivela –. Già questo fa pensare. La sentenza del Tar è un disconoscimento della procedura portata avanti dalla Comunità di Valle e mette in evidenza la carenza di programmazione e di formalizzazione di un percorso importante come quello del Fondo Strategico. Con gli atti amministrativi bisogna fare attenzione, gli errori emersi sono di sostanza. Dominici quindi non giri a noi la responsabilità, faccia autocritica insieme a chi stava sopra di lui a livello provinciale. Noi abbiamo tutelato gli interessi della comunità”.

Endrizzi ha voluto sottolineare anche l’importanza di non abbassare la testa e accettare sempre e comunque le decisioni prese dall’alto. “Quando si è convinti delle proprie ragioni è opportuno fare degli sforzi e portare avanti le proprie idee – dice ancora il sindaco di Ronzone –. Questa non è una vittoria di poco conto e dimostra che se ora tutti i procedimenti per la realizzazione delle opere sono rallentati è perché qualcuno ha lavorato e gestito un fondo così importante in modo pressappochistico”.

Anche il sindaco di Ruffrè-Mendola Donato Seppi è sulla stessa lunghezza d’onda: “Sinceramente ci dispiace se gli altri Comuni, che tra loro avevano trovato un accordo, subiranno dei ritardi nella realizzazione delle opere – afferma Seppi –. Non è colpa loro, sono vittime come noi di un atteggiamento sbagliato portato avanti dalla Comunità di Valle”.