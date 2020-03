Coronavirus: il Comune di Riva del Garda non abbandoni le attività turistico/commerciali. Grazioli interroga il sindaco

Il coronavirus finirà sui banche del consiglio comunale di Riva del Garda.

Luca Grazioli, consigliere comunale della Lega deposita infatti una interrogazione dove chiede al sindaco Mosaner se è intenzione dell’amministrazione sospendere il pagamento dei tributi per il comparto turistico e commerciale già in piena sofferenza e destinato purtroppo a pagare un prezzo salatissimo questo delirio mediatico/internazionale; Se conosce i dati del calo vertiginoso di prenotazioni/disdette che sta colpendo la nostra cittadina; Quali altri interventi intende avviare per fronteggiare questa emergenza (agevolazioni fiscali, utilizzo tesoretto, rateizzazioni, ecc) e se è prevista una campagna pubblicitaria a favore del nostro territorio, una volta che l’emergenza sarà terminata.

Il Fondo di solidarietà del Trentino, cui aderiscono circa 8.700 aziende trentine per circa 54.000 lavoratrici e lavoratori, garantisce integrazioni salariali ai dipendenti sospesi da imprese aderenti.

Nello specifico dell’emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione anche in Trentino della sindrome Covid-19, l’attivazione del Fondo può avvenire per due differenti fattispecie: la sospensione o la riduzione di attività in forza di un’ordinanza della Pubblica autorità ovvero per situazioni temporanee di mercato.

Possono rientrare in questa fattispecie la sospensione, per esempio, delle attività degli asili nido convenzionati gestiti da imprese private (cooperative e non), delle scuole per l’infanzia equiparate, delle mense scolastiche in appalto, dei servizi di pulimento in appalto, dei servizi educativi integrativi e qualunque altra attività direttamente connessa alle attività sospese dalle ordinanze della Provincia autonoma di Trento del 22 e del 24 febbraio 2020.

La domanda di integrazione salariale «deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento».

Nel caso dell’emergenza Coronavirus, le due fattispecie potrebbero riguardare in primo luogo il settore turistico con il calo degli arrivi o la disdetta di prenotazioni nelle aree del turismo invernale che potrebbero indurre alcune aziende del settore ricettivo, della ristorazione, degli impianti a fune a sospendere dal lavoro parte dei propri addetti.

«Questo e molto altro sta facendo la provincia di Trento con la guida del presidente Fugatti, che in tutti i modi sta affrontando questa emergenza con serietà ed autorevolezza, in un clima precauzionale e non di allarmismo cronico – spiega nella premessa del documento interrogativo Luca Grazioli – ma anche i comuni possono anzi devono fare assolutamente qualcosa. Siamo una località di primo livello (Riva del Garda ndr) soprattutto turisticamente e dobbiamo stare vicino alle nostre attività e quindi alle nostre famiglie. Con il sostegno concreto delle associazioni di categoria, non solo a livello provinciale, l’amministrazione comunale deve intervenire con trasparenza perché non possiamo abbandonare nell’emergenza nessuna attività, dalla più grande alla più piccola».