CoronaVirus: ecco la differenza tra Salvini e il «compagno» Ianeselli

Salvini dimostrando senso di responsabilità e rispetto per la comunità, ha annullato l’appuntamento elettorale di Trento, rimandandolo a data da destinarsi.

In programma c’erano anche la visita ad alcune aziende ed associazioni Trentine annullate anche queste per l’emergenza sanitaria.

Al contrario il “compagno” comunista Ianeselli annuncia invece una settimana di appuntamenti, tutti al chiuso ed in ambienti non certo spaziosi, compresa la prima cena.

Pubblicità Pubblicità

In un momento come questo, prima di assecondare l’interesse elettorale, sarebbe meglio pensare a tutelare la salute della cittadinanza che tra l’altro come candidato sindaco, dovrebbe essere il suo primo impegno.

Ianeselli non la pensa così: l’altro ieri infatti ha tenuto due incontri.

Pubblicità Pubblicità

Il primo al Circolino di piazza Venezia e già il nome fa capire quanto ampio possa essere stato lo spazio.

A seguire pubblico incontro allo spazio giovani di Ravina.

Pubblicità Pubblicità



Domani, Giovedì 5 marzo 2020, spunta anche una cena elettorale.

Poi venerdì l’inaugurazione della sede della lista “ Azione Unione” più piccola di un monolocale e finalmente sabato sera l’unico appuntamento che potrebbe essere organizzato all’aperto: aperitivo a Oltrecastello.

Delle due l’una. O Ianeselli è certo di coinvolgere così poca gente che i normali accorgimenti per evitare le possibilità di contagio, sono garantiti a priori.

Oppure il senso di responsabilità del “compagno” comunista candidato è sotto il livello minimo di accettabilità.

Prima di tutto nei confronti dei suoi stessi elettori che andando ad un suo comizio finiscono per essere esposti ad un rischio e di riflesso per tutta per tutta la comunità.

Ora se le regole minime sono fatte osservare nei musei, dove è precluso anche l’ingresso ai gruppi, quindi non si possono certo definire provvedimenti razzisti.

Ma le precauzioni valgono per tutti, ma non per il compagno Ianeselli.

Non dimentichiamoci che è corso a solidarizzare con i cinesi di Trento, quando ancora si discuteva delle modalità della prevenzione.

Dicevamo di Salvini. La Lega ha annullato tutto il programma della giornata di visita di Salvini, compresa anche una cena con 700 posti prenotati che sarebbe stata molto utile per finanziare la campagna elettorale.

Bene da una parte i “biechi” leghisti, hanno anteposto l’interesse della popolazione a quello elettorale.

Dall’altra parte Ianeselli snocciola una settimana si appuntamenti mettendo a repentaglio perfino la salute dei suoi stessi elettori.

Potrà mai essere un sindaco sensibile alle esigenze della collettività?