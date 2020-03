Continua il clima di odio contro la Lega. Presa di mira ancora la sede di Ala

Lega ancora sotto attacco dei «soliti noti». Ad Ala stamane le vetrine della sede sono state trovate imbrattate di vernice.

Sopra la scritta: «Il vero Virus è qui»

“Il clima d’odio continua”. Questa l’accusa di Vanessa Cattoi, onorevole trentina della Lega in riferimento all’ennesimo atto di vandalismo subito dalla Lega.

“Non ci sono parole, se non profonda tristezza e rabbia nell’aver visto per l’ennesima volta la vetrata della nostra sede di Ala imbrattata con scritte in cui si dice che il vero virus è la Lega. Tristezza perché ancora una volta – sostiene Cattoi – alcuni individui non hanno capito che siamo in un paese democratico, dove tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee; rabbia nel trovarci di fronte a un simile fatto poche ore dopo le dichiarazioni di certi esponenti della sinistra, i quali incitavano a cordoni sanitari contro la Lega e Salvini“.

“Fatti gravi” prosegue l’onorevole, “soprattutto se a pronunciare certe parole sono personaggi di primo piano del centrosinistra in Trentino che in questo momento, invece di restare umani, aizzano la gente contro chi cerca di affrontare con impegno e costanza una situazione complessa come l’emergenza Coronavirus”.

“Massima solidarietà a tutti i militanti della sezione che anche oggi dovranno ripulire la vetrata, imbrattata da persone che non hanno alcun rispetto della libertà di parola e della democrazia“ ha commentato Mirko Bisesti, Segretario della Lega Salvini Trentino.

Le sede della lega era già stata presa di mira nella notte del 13 ottobre 2018 quando era scoppiata una bomba verso le due del mattino mandando in pezzi la vetrine e rischiando di fare gravi danni alle famiglie residenti sopra la sede.

La sede come si ricorda avrebbe dovuto ospitare il ministro dell’interno Matteo Salvini, pochi giorni prima delle elezioni provinciali che sancirono la grande vittoria della Lega in Trentino.

Per il crimine erano stati arrestati e poi condannati un gruppo di anarchici trentini.

