Champions League, lo Jastrzebski non viene in Italia: la CEV rinvia l’andata dei quarti di finale

Nella mattinata odierna lo Jastrzebski Wegiel ha confermato alla CEV che non verrà in Italia per disputare la gara d’andata dei quarti di finale di 2020 CEV Champions League, programmata per il 5 marzo a Trento.

A differenza di quanto comunicato nella giornata di martedì, la CEV ha però deciso solamente di rinviare a data da destinarsi il match e non di assegnarlo per 3-0 a tavolino alla Trentino Itas, come previsto dal regolamento, perché un’autorità sanitaria polacca ha posto in essere misure molto restrittive nei confronti di chi entra in Polonia provenendo dall’Italia.

Trentino Volley rimane stupita dal cambio di linea della CEV, lamentando una gestione della questione assolutamente approssimativa ed incomprensibile da parte della Federazione stessa. Trentino Volley comprende le difficoltà che una situazione come quella attuale legata al Coronavirus comporta, ma non capisce perché solo squadre italiane debbano subirne le conseguenze, quando tale emergenza è, purtroppo, presente su tutto il territorio europeo e non solo.

