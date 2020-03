A luglio parte la lotteria del contante. Un business solo per la Banche voluto dal governo PD – Cinque stelle

A luglio inizierà la lotteria dei contanti e non è una battuta.

Col primo luglio infatti i pagamenti in contanti avranno un tetto massimo 2 mila euro (l’attuale è di 3 mila), oltre quella cifra il pagamento dovrà essere elettronico.

Nel 2021 si scenderà a mille euro ragion per cui ci stiamo incamminando verso un uso diffuso del pagamento digitale.

All’estero già succede, ma la transazione non è un business per le banche come in Italia dove incassano commissioni sia da chi paga e da chi incassa, ma anche un canone di noleggio dell’apparecchio elettronico dato in uso.

Oggi i pagamenti digitali registrano un volume d’affari superiore ai 250 miliardi di euro con un incremento medio annuale del 10%.

E da luglio partirà anche la “lotteria degli scontrini” e sarà una lotteria a premi per chi opterà per le transizioni digitali.

Chi le sceglie, rispetto a chi paga in contanti, non dovrà comunicare il proprio codice fiscale che il negoziante dovrà poi registrare.

Non solo, ma anche certe spese come la palestra per i figli, le rette dell’Università o le ristrutturazioni edilizie, saranno detraibili sole se saranno saldate con pagamenti tracciabili.

Il pagamento elettronico avrà poi degli sconti specifici, per altro ancora allo studio.

I commercianti che incasseranno tramite Pos o altri strumenti elettronici potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni versate alle banche.

Banche che alla fine saranno le uniche a guadagnare da questa modalità di pagamento che vorrebbe essere – secondo il governo PD – Cinque stelle – rivoluzionaria.

Lo Stato incasserà meno imposte per finanziare l’’operazione; i commercianti avranno delle spese fisse consistenti – in alcuni casi è necessaria anche una linea telefonica dedicata-; i clienti dovranno comunque dotarsi di uno strumento di pagamento che spesso ha dei canoni d’uso e così gli unici che avranno un margine di guadagno certo, saranno gli istituti bancari.

In pratica una nuova gallina dalle uova d’oro per l’industria finanziaria. Già sono partite le acquisizioni tra società del settore con risvolti sui mercati azionari.

Curioso il fatto che quasi tutte queste società di transazione abbiano sede all’estero e quindi beneficeranno della legge italiana, non pagando però le tasse in Italia.