Piedicastello, ampliamento del parcheggio in via Verruca

Con i recenti lavori di riqualificazione urbana di Piedicastello sono state riorganizzate anche la viabilità e la disposizione dei parcheggi in via Papiria.

In seguito a questi interventi, per completare la zona destinata alla sosta, si rende necessario ampliare il parcheggio all’interno dell’area “Italcementi” in via Verruca.

I lavori prevedono la realizzazione di un parcheggio con caratteristiche morfologiche e dimensionali simili a quello esistente, con demolizione di un muro che sarà ricostruito in posizione arretrata di circa 10 metri, con altezza ridotta e recinzione in rete metallica di altezza pari a 1,5 metri.

Pubblicità Pubblicità

Il progetto prevede la realizzazione di 15 nuovi posti auto più uno destinato a disabili.

I parcheggi saranno suddivisi in blocchi da 8 posteggi intervallati tra loro da corsie di manovra.

Per creare una divisione fisica con via Papiria, si prevede di realizzare delle aiuole delimitate da cordonate in porfido al cui interno saranno messe a dimora nuove essenze vegetali.

Il lavori inizieranno alla fine dell’estate e avranno una durata di 90 giorni naturali e consecutivi.

Pubblicità Pubblicità