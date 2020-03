Il presidente del CdA dell’Adige Paolo Piccoli candidato nella lista della sinistra di Franco Ianeselli. Alla fine tutto torna insomma….

Nelle ultime ore è stato dato ampio risalto da alcuni quotidiani locali alla candidatura di Paolo Piccoli come capolista per la lista civica per Franco Ianeselli sindaco.

L’Adige – quotidiano indipendente (?) tiene a far sapere ai lettori che Ianeselli è riuscito dopo un lungo pressing a convincere piccoli a scendere in campo: il nipote di Flaminio Piccoli, “pescato nell’argenteria democristiana” (cit.) sarà “il jolly giusto per sparigliare le carte” (cit.) per “un’alleanza popolare che sfida il populismo” (cit.) in grado di “convincere i moderati trentini a non votare il centrodestra” (cit.).

Perché alla fine tutto si riconduce a questo: non votare il centrodestra, ma mica per voler risollevare una città capoluogo fiaccata dall’immobilismo amministrativo del centrosinistra.

Insomma, pur di far male all’avversario il centro sinistra non esita a danneggiare la città di Trento.

Non deve aver fatto troppa fatica il giornalista, ad andare in estasi per la notizia, visto che Paolo Piccoli è presidente del CdA del suo stesso quotidiano l’Adige, presentato in pompa magna da Michl Ebner (editore anche di Trentino, Alto Adige e Dolomiten) al momento dell’acquisizione del quotidiano da parte di Athesia nel 2018.

Proprio in quell’occasione il patron di Athesia cercò di smorzare i timori per il venire meno del pluralismo dell’informazione in Trentino.

A distanza di pochi anni si possono cogliere i risultati sull’indipendenza del giornalismo trentino e sull’autonomia delle testate, posto che non solo il Piccoli – Presidente di Sie Spa, editrice de l’Adige e di Radio Dolomiti – candiderà come capolista in sostegno all’ex sindacalista Cgil Ianeselli, ma pure sul fronte del quotidiano Trentino si ritrova nientemeno che la consorte del candidato sindaco della sinistra radicale (Chiara Bert, giornalista figlia di quel Silvano Bert assurto agli onori della cronaca locale per essere l’amabile anziano in protesta contro il provvedimento della Giunta Fugatti volto a garantire l’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico a tutti gli over 70).

Tra questo e i quotidiani spazi elargiti a membri della sinistra, da assommarsi agli interventi spesso non troppo “indipendenti” da parte dei rispettivi Direttori, pare evidente come il piccolo golpe all’editoria trentina da parte della sinistra sia ormai completo e irreversibile.