A Cles il ciclo “Terra, cibo e salute” è giunto alla 9a edizione

“Terra, cibo e salute” – Scelte consapevoli per la propria salute e per fare del mondo un posto migliore: questo il tema del ciclo 2020 giunto alla 9a edizione. Dal 3 marzo al 4 aprile la Biblioteca di Cles propone un percorso dedicato alle scelte consapevoli per la propria salute e per fare del mondo un posto migliore.

La Biblioteca di Cles (premio Gutenberg 2015), affiancata dal Comune di Cles, ed in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e Dolomiti Energia, visto il successo riscontrato, ripropone gli appuntamenti di ‘Terra, cibo e salute’, quest’anno improntati sulla sostenibilità, il risparmio energetico, il riciclo, il consumo consapevole, il vivere sano e salutistico, i cambiamenti climatici, la tempesta Vaia vista dagli artisti, l’alimentazione tradizionale, l’acqua raccontata ai bambini, e poi ancora uno spettacolo teatrale ad impatto ‘zero’ e i 17 ‘Obiettivi di sviluppo sostenibile’ preposti nientemeno che dall’O.N.U., ovvero le Nazioni Unite.

Si inizia venerdì 6 marzo, al Cinema Teatro di Cles, con lo spettacolo teatrale ‘Mi abbatto e sono felice’, in concomitanza con l’evento ‘M’illumino di meno’.

Due gli appuntamenti in Biblioteca per la rassegna ‘Alcol, smartphone e…’: nell’ambito del progetto ‘In-dipendente-mente’, dal 7 al 14 marzo mostra fotografica a cura del ‘Piano giovani di zona fuori dal Comune’; il 13 marzo in Sala Borghesi-Bertolla due incontri su ‘Quanto i comportamenti influenzano la salute?’

‘Antibiotici e ormoni nel cibo che mangiamo’: martedì 10 marzo in Sala Borghesi-Bertolla ne parleranno due esperti.

Dal 16 marzo al 4 aprile in Biblioteca, a cura dello Studio d’Arte Andromeda e patrocinata dalla Fondazione Caritro, la mostra ‘Sradicati. Illustratori per il bosco’, esposte le opere di 30 artisti trentini.

La Provincia Autonoma di Trento propone, per martedì 17 marzo in Sala Borghesi-Bertolla, una serata sul ‘Cambiamento climatico e salute’.

Per la ‘Giornata mondiale dell’acqua’, sabato 21 marzo in Biblioteca, lo spettacolo per bambini ‘Storie d’acqua’.

In Sala Borghesi-Bertolla, martedì 24 marzo, ‘Alimentazione e arte della cucina’: ricette tradizionali rivisitate con il food-blogger solandro Davide Zambelli e la sociologa Marta Villa.

A causa delle disposizioni in materia di prevenzione sull’influenza Coronavirus, la conferenza ‘L’Agenda 2030: un esercizio di futuro’ a cura del MUSE, che era in programma per martedì 3 marzo, è stata rinviata a data da definire.

Per tutti gli eventi, partecipazione libera e gratuita se non diversamente specificato.