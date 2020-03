Valduga nella bufera: autorizza il concerto Punk nonostante l’ordinanza CoronaVirus

Il concerto, con relativi schiamazzi, è durato ben oltre le 3 del mattino di sabato 29 febbraio 2020 ed è stato organizzato dai militanti dei centri sociali vicini all’ambiente anarchico.

L’evento è stato organizzato nel parco santa Maria a Rovereto contro «la sorveglianza speciale per sostenere chi «è un sorvegliato speciale. Una misura che impedisce gran parte delle relazioni e limita fortemente la vita quotidiana di chi vi è sottoposto. Se da una parte colpisce prevalentemente chi lotta, dall’altra il suo carattere di controllo e repressione potrebbe arrivare a colpire chiunque protesti. E’ bene parlarne e organizzare forme di difesa collettiva, per non lasciarci reprimere e per creare momenti e spazi di libertà per tutti».

La sorveglianza speciale viene applicata ai soggetti già colpiti da Avviso Orale i quali però non hanno accolto l’invito da parte del Questore a cambiare la propria condotta e il proprio stile di vita; alla sorveglianza speciale possono essere aggiunte anche altre misure di prevenzione quali l’obbligo o il divieto di soggiorno. La sorveglianza speciale è accompagnata da una serie di prescrizioni che devono essere seguite al fine di dimostrare il cambiamento di stile di vita e può durare da uno a cinque anni.

Il concerto ha sollevato numerose polemiche perché per via delle disposizioni della Provincia autonoma di Trento relative al CoronaVirus, non doveva assolutamente essere permesso.

Ciro D’Antuono, Consigliere Circoscrizione di Rovereto Centro, stimolato dalle numerose lamentele dei cittadini di Rovereto ha preso carta e penna scrivendo al sindaco alcune riflessioni e ponendogli alcune domande.

LA LETTERA DI CIRO D’ANTUONO – «Egregio sig. Sindaco, volevo sottoporre alla Sua attenzione una questione di benessere e di sicurezza pubblica.

Mi è stato riferito che è stato autorizzato per il giorno 29/02/2020 un concerto Punk in un “locale” ricavato dalla chiusura degli archi sotto strada e accessibile dal parco di Santa Maria.

Già in passato ho fatto presente più volte, sia in Circoscrizione che al Comando di Polizia Locale, la grave situazione del suddetto parco, ovvero la presenza di gruppi di persone che regolarmente disturbano la quiete pubblica in orario di riposo (1-2-3 di mattina).

In alcune occasioni ci sono stati anche episodi di rissa e non solo, episodi che si ripetono costantemente in particolare durante la stagione estiva. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine è sempre stato tempestivo e risolutivo.

Alla luce degli episodi incresciosi sopra esposti, chiedo pertanto di capire come mai sia stata data l’autorizzazione ad effettuare il concerto Pank, visto anche il particolare periodo che stiamo affrontando e vista l’ordinanza (CORONAVIRUS) che vieta i concerti nei luoghi chiusi.

Inoltre chiedo a chi il Comune abbia dato in gestione il suddetto locale.

Personalmente, in qualità di Tecnico, ritengo che il locale non sia adatto ad ospitare simili eventi, visto che non presenta quelle minime condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza.

L’elettricità tra l’altro è prodotta tramite generatore che attualmente occupa suolo pubblico (parco). Infine chiedo pertanto di verificare se sia stata rilasciata regolare autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

Faccio presente che questa mie rimostranze sono state sollecitate da più famiglie residenti nel Residence Europa, famiglie che subiscono queste situazioni.

Auspico che in futuro, prima di concedere qualsiasi autorizzazione, si valuti attentamente la situazione disagevole che potrebbe verificarsi. Credo che iniziative di tal genere possano trovare una dislocazione più idonea in zone non residenziali, come ad esempio la zona industriale o simili ( vedi “vecchio” Rafanass)».