Tutor + metodo, la formula per superare gli esami difficili all’università: Così Cepu aiuta lo studente a farcela con le proprie forze

Quando si parla di preparazione universitaria, il primo nome che viene in mente è Cepu, la divisione del Gruppo omonimo alla quale ogni anno si rivolgono migliaia di ragazzi. Cepu è il servizio di preparazione universitaria personalizzata rivolto agli studenti che vogliono migliorare i loro risultati e laurearsi nei tempi previsti, qualunque sia la facoltà e il corso di laurea a cui sono iscritti.

Capita infatti che uno studente incontri uno o più ostacoli nel proprio percorso accademico per le motivazioni più diverse: una materia particolarmente difficile o un professore molto esigente, una preparazione gestita male, la mancanza delle basi giuste per affrontare un argomento e molto altro. In tutti questi casi rivolgersi a Cepu significa voler veramente far fronte e risolvere il problema.

Cepu affianca a ogni studente un tutor – un insegnante preparato nella materia d’esame e nelle metodologie di apprendimento – e, su richiesta, offre un servizio completo, dall’orientamento per la scelta del corso di laurea che coniughi aspirazioni e sbocchi professionali, allo svolgimento delle pratiche burocratiche; dalla pianificazione degli esami fino al servizio più richiesto: la preparazione finalizzata al superamento della prova d’esame.

Rivolgersi a Cepu, quindi, non significa trovare qualcuno che studi al posto dello studente, l’impegno e la determinazione di chi studia rimane infatti un elemento imprescindibile per il raggiungimento dei risultati. Cepu, però, fornisce tutti gli strumenti che permettono allo studente di farcela con le proprie forze e che possono essere racchiusi nella formula tutor + metodo.

Il metodo Cepu permette di acquisire i contenuti con l’aiuto di numerosi strumenti come, ad esempio, schemi riepilogativi, mappe concettuali e individuazione delle parole chiave per aiutare la memorizzazione; il tutor motiva, assiste e risponde a domande e dubbi dello studente.

Anche chi lavora e non vuole rinunciare a conseguire la laurea può rivolgersi a Cepu con fiducia perché il servizio è sempre personalizzato ed è molto flessibile: anche gli orari delle lezioni possono essere concordati in base alle esigenze dello studente. Per ogni informazione è possibile recarsi al Centro Studio Cepu di Trento, in Via A. Diaz 8, o contattare lo 0461.984149. Oppure visitare il sito www.cepu.it