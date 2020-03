Pronti 3 miliardi e 600 milioni per emergenza Coronavirus: per l’opposizione non basta

Mentre l‘epidemia da Coronavirus sta lentamente logorando l’economia italiana, sopratutto quella delle Regioni più colpite, il Governo ha pronto un pacchetto di misure straordinarie da 3 miliardi e 600 milioni per affrontare l’emergenza, equivalenti allo 0,2% del PIL.

Interventi, che secondo il Governo aumentando il deficit porterebbero ad un immediato rilancio dell’economia: dal credito d’imposta per chi ha il fatturato in calo, alla cassa integrazione.

Nei prossimi giorni il Governo concorderà le misure con le parti sociali, gli enti e le associazioni con l’obbiettivo di varare il decreto con l’autorizzazione del Parlamento entro venerdì prossimo.

Secondo il Ministro dell’economia Gualtieri, lo sforamento non dovrebbe creare problemi in Europa perchè la cifra è pienamente compatibile con la flessibilità prevista in caso di circostanze eccezionali come questa.

Infatti, da Bruxelles confermano che ci sarà molta solidarietà nei confronti dell’Italia, ma per l’opposizione lo sforamento chiesto non basta: “altro che 3,6 qui occorre un piano di rilancio che non può essere inferiore ai 50 miliardi” sottolinea il Leader della Lega.

L’idea di Salvini viene appoggiata anche da Giorgia Meloni e Forza Italia che considera insufficiente la richiesta del Governo e chiede interventi immediati.

A margine, il Presidente di Confindustria chiede un grande piano infrastrutturale trans-europeo da 3 mila miliardi, ma le forze di maggioranza frenano tutte le richieste e chiedono prudenza: “ agiamo con concretezza per ottenere dei risultati”.

Intanto la cura anti crisi per proteggere e sostenere l’economia italiana deve ancora essere verificata e approvata attraverso i passaggi in Parlamento per arrivare a venerdì, come promesso, alla presentazione ufficiale.