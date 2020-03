Mizaru – Kikazaru – Iwazaru le tre scimmiette giapponesi fonte di ispirazione della miopia e non solo, del governo giallo/rosso.

Spett.Le Direttore,

il secondo Governo Conte è indubbiamente il più “puntellato e miope” Governo che l’Italia abbia mai avuto.

Alleati che si combattono tra loro, maggioranze “distaccate” che fanno l’occhiolino alle opposizioni; … i cosi detti “responsabili”, che per godere del caldo delle poltrone sui loro sederi, non sanno più nemmeno dove e quando e con chi schierarsi,…ma ciò che lascia veramente sgomenti più di ogni altra triste considerazione, è constatare la totale mancanza di lungimiranza nelle scelte politiche, soprattutto in campo finanziario per combattere l’evasione fiscale.

Si sta cercando di portare l’utilizzo del contante verso livelli “eccessivamente stringenti” per cercare di frenare l’evasione fiscale, quando poi comportamenti mafiosi di certi colletti bianchi, rivelatisi presenti tra i grandi evasori fiscali, erano riusciti ad infiltrarsi nel corso degli anni in alcune Banche.

Non è certamente una novità, l’accusa per associazione a delinquere, imputata ad alcuni dirigenti di alto livello nell’ambito di alcuni Istituti di Credito, che hanno susseguentemente prodotto il dissesto finanziario degli Istituti che dirigevano, con grave danno economico per i risparmiatori.

Pubblicità Pubblicità

Tutto ciò è angosciante cronaca recente per risparmiatori che si sono trovati coinvolti in crack bancari inauditi ed impensabili fino a qualche tempo fa”!

Con una ferrea limitazione del contante, si spera di porre un freno all’evasione fiscale, ma viene colpito indiscriminatamente con tale provvedimento, anche l’onesto cittadino che paga regolarmente le tasse.

Quest’ultimo giocoforza si trova conseguentemente alle prese con un problema, che purtroppo risulta pericolosamente sottovalutato se non addirittura in linea di massima ignorato: l’indebitamento personale e familiare!

Pagare con i sistemi elettronici di pagamento, in particolare carte di credito è senza dubbio comodo e veloce, ma induce sensibilmente e quasi inconsapevolmente ad aumentare la facilità con cui molte persone si ritrovano nel tempo a fare un uso “eccessivamente e disinvolto di tale sistema di pagamento”, procurandosi una condizione personale di indebitamento che va a superare in diversi casi le reali disponibilità economiche del proprio conto corrente.

Ne è recente dimostrazione l’ultima rilevazione ufficiale effettuata in Finlandia, paese all’avanguardia nei mezzi di pagamento elettronici, dove si è scoperto che l’indebitamento nel privato è pari al 127% del reddito e dove si creano quindi dei circoli viziosi di rifinanziamento. (link)

In altre parole, il privato cittadino non oculatamente frenato dalla reale e tangibile disponibilità del proprio contante ,viene automaticamente indotto ad una maggiore e più elastica predisposizione nei confronti delle proprie spese personali.

Tale comportamento apparentemente “armonizzato”, dall’illusorietà di un’apparente disponibilità finanziaria, procurata dall’utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento (App. e carte di credito), si scontra in molti casi, con il saldo disponibile risultante a fine mese sul conto corrente.

Molti clienti delle banche si trovano pertanto costretti a richiedere ulteriori finanziamenti, per pagare le posizioni debitorie accumulate con le stesse carte di credito e di conseguenza aumenta il proprio indebitamento personale.

In un simile scenario, gli Istituti di Credito si ritrovano anche a dovere fare i conti con posizioni di “insolvenza debitoria”, ovvero clienti che non riescono più ad onorare i loro impegni finanziari.

In correlazione a ciò, emergono nei vari bilanci degli Istituti di Credito, partite contabili qualificate come “crediti inesigibili”, creando così i migliori supporti per potenziali condizioni di default.

Tali situazioni si configurerebbero comunque concorrenti, insieme ad altre partite debitorie, per allertare i prodomi, che porterebbero a determinare nel tempo, le condizioni per accedere coattivamente al “Bail-in”, da parte dell’Istituto di Credito coinvolto, ovvero l’anticostituzionale e famigerato accordo europeo, caldeggiato a suo tempo da Angela Merkel.

Nel caso di concreto dissesto finanziario di un Istituto di Credito, che dovesse ritrovarsi in tale situazione, dovranno quindi intervenire i clienti stessi della Banca a ripianare nell’ambito dei vari ordini progressivi di “corresponsabilità diretta”, in subordine alla tipologia di investimenti in atto, i debiti emergenti della banca in questione.

Per tali motivi, non mi sembra pertanto una soluzione particolarmente saggia e sensata applicare una così serrata limitazione del contante ed inoltre è assurdo creare dei presupposti concorrenti, per alimentare un rischio di “Bail-in”, non potendo gestire liberamente la propria disponibilità finanziaria tramite l’uso del contante.

Non potendo superare i limiti imposti di “tetto massimo” di spesa, che stanno per imporsi per legge nei prossimi mesi, nelle abitudini degli italiani, realmente ma inutilmente sempre più stringenti, (per arrivare alla soglia limite di Euro 999,99) si va a concretizzare una situazione di reale rischio di eccessivo indebitamento familiare e personale per il privato cittadino, costretto all’uso delle carte di credito.

Il risparmiatore oggigiorno si trova tra l’incudine e il martello. Da un lato non può utilizzare liberamente le proprie disponibilità finanziarie con il libero utilizzo del contante depositato in conto corrente, dall’altro si vede costretto a soggiacere quotidianamente al rischio di un concreto e possibile Bail-in.

Sinceramente questa “lungimiranza governativa da miopi“, ritengo non sia la più indicata e tanto meno la più efficace, nell’ambito di una seria lotta all’evasione fiscale, se non si riflette in tempi rapidi anche in merito alle conseguenze che simili decisioni poi comporteranno come rovescio della medaglia. Finlandia docet!

Altri sistemi per poter avviare una serrata guerra all’evasione fiscale, sono inutilmente parcheggiati nelle disponibilità e conoscenze del governo giallo/rosso, privo tuttavia di adeguate capacità di analisi e cronicamente sofferente di obnubilamento valutativo a livello sia politico che sociologico, nel sapere e volere considerare saggiamente le conseguenze di certe scelte sconsiderate.

Alcuni dei tanti strumenti pratici alternativi, sarebbe ad esempio, l’estensione di ulteriori servizi da inserire nel paniere dei costi detraibili in dichiarazione dei redditi, nonché tassare e regolarizzare civilmente con adeguati controlli sanitari la prostituzione, fonte incommensurabile di pura evasione fiscale al giorno d’oggi!

Tuttavia come dice il proverbio «non c’è più cieco di chi non vuol vedere» e «più sordo di chi non vuol sentire» e se poi alcuni, nel formulare certe proposte legislative, pensassero prima di parlare e di decidere, eviterebbero di creare concreti e reali condizioni di disagio e pericolo per i cittadini.

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it