CoronaVirus, la manipolazione del Governo Conte

Venerdì 28 febbraio, a una settimana dal primo caso italiano di Coronavirus, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto per cercare di mettere ordine al caos e all’emotività che larga parte della cittadinanza ha fatto vedere in questi giorni: “La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene in questi giorni.” – ha detto il presidente

Mattarella appare quindi colpito da certi comportamenti ormai largamente diffusi nel nord Italia, come l’assalto ai supermercati e la paura ad uscire di casa ed entrare in contatto con altre persone.

Questi comportamenti però cominciano ad apparire anche in altri stati d’Europa.

Pubblicità Pubblicità

Siamo però certi che il nostro Presidente, da politico navigato, sappia bene come le emozioni vincano quasi sempre sulla ragione.

Mentre quest’ultima è un raffinato processo cognitivo, le emozioni sono immediate e viscerali, e necessitano di pochissimo tempo per influenzare una nostra azione.

Pubblicità Pubblicità

La paura, in particolare, è un’arma di manipolazione spesso utilizzata dai mezzi di comunicazione e dalla politica, in quanto emozione molto potente.

Francesco Cossiga, nel libro-intervista con Andrea Cangini “Fotti il Potere”, afferma come “in politica quel che conta non è la realtà, ma la percezione della realtà: se la gente si sente insicura, la gente è insicura. Ma, al netto di una quota comunque non irrilevante di giustificato allarme, la gente si sente insicura anche perché i media, e in modo particolare la televisione, ne alimentano sistematicamente le paure più profonde.”

Questa intervista risale al 2010, eppure dieci anni dopo come non metterla in relazione alla realtà di questi giorni?

Venerdì 21 febbraio i media – all’unisono – hanno lanciato la notizia dei primi focolai di Coronavirus in Italia, nel Lodigiano e ai Colli Euganei, corredate dalle immagini di medici con la tuta protettiva bianca, mezzi dell’esercito e corsie di ospedale.

È abbastanza facile ricordare quale è stata l’immediata reazione emotiva della popolazione, visto che tutti abbiamo freschi i ricordi di quei momenti.

Poco dopo, ecco arrivare il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, quello per il quale sono state sospese le manifestazioni, chiuse scuole, cinema e musei.

Lungi da ogni complottismo che tira in causa vie della seta e laboratori batteriologici, lasciando a scienziati e virologi il compito di indicarci come affrontare il contagio, è certo che i mass media hanno lanciato un assist poderoso al Governo Conte, che sfruttando l’emergenza e il panico della popolazione, ha emesso un provvedimento che limita molte delle nostre libertà.

Vittorio Sgarbi, dai banchi della Camera, il 27 febbraio ha parlato esplicitamente di “procurato allarme”, spingendosi ad affermare che l’emergenza del Coronavirus altro non è che una “finzione”.

Quello che è certo è che per il Mondo l’Italia appare ormai come un territorio “appestato”, ed è probabile che molti settori della nostra economia, in particolare industria e turismo, potranno enormemente soffrire per questo durissimo colpo di immagine.

Le domande rimaste irrisolte sono molte: Perché all’inizio il governo Conte ha preso sotto gamba il Virus? Perché improvvisamente dopo i primi casi di Roma non è subito corso ai ripari? Perché poi ha sterzato bruscamente mettendo in allarme l’intera penisola? Perché a Sud continuano ad entrare i migranti alla faccia di nessun controllo? Perché l’Europa non è ancora intervenuta per aiutarci? Perché ad oggi non si sa ancora nulla del CoronaVirus?

Queste sono solo alcune delle domande a cui il Governo Conte prima o poi dovrà rispondere.

Nelle prossime settimane avremo le risposte a molti interrogativi, sia di carattere sanitario che economico.