Cognola: lo “spot elettorale” del presidente della circoscrizione Stefani

E’ giusto che gli operatori economici le cui attività s’affacciano sulla piazza di Cognola abbiano speso 2 mila euro per finanziare le pulizie delle parti comuni ( scale esterne e ascensore del Centro Civico) che dovrebbero essere di competenza dell’amministrazione comunale?

Il paradosso è che a promuovere l’iniziativa è stato il presidente della Circoscrizione Stefani che ha così ottenuto un doppio risultato: evitare le critiche all’amministrazione comunale per le mancate pulizie e regalare al PD del quale fa parte, uno spot elettorale con la presentazione di “ Piazza Pulita”.

Con i soldi degli operatori economici, mentre la Circoscrizione metterà a disposizione gratuita l’acqua necessaria per le pulizie una volta alla settimana per un anno, lo stesso presidente Stefani si è fatto parte attiva per trovare una ditta di pulizie che accettasse l’incarico per un lavoro che lui stesso ha definito in occasione della conferenza stampa di presentazione :“ Sicuramente non semplice visto che verrà effettuato in pieno giorno con la comunità come pubblico”.

Pubblicità Pubblicità

Non si tratta di uno scherzo di Carnevale in ritardo o di un anticipo di quelli del primo aprile, la realtà è proprio questa.

In sintesi: l’amministrazione comunale non fa il suo dovere occupandosi delle pulizie di parti comuni della piazza e di un ascensore di un locale in uso.

Pubblicità Pubblicità

Il presidente della Circoscrizione “ tassa” gli operatori economici come se avere la propria attività con le vetrine sulla piazza fosse una colpa.

Con i soldi raccolti – 2 mila euro – trova l’impresa di pulizie chiamata a svolgere un lavoro definito non semplice pur trattandosi di pulizie di scale e di un ascensore, solo perché andrà fatto di giorno e di fronte alla gente.

Poi la chicca finale: tutto infatti si trasforma in un’iniziativa la cui presentazione diventa, visto il periodo, uno spot elettorale.

Ora la paura è che grazie all’idea del presidente della circoscrizione Stefani, i volontari delle varie iniziative in stile “ PuliAmo” dei vari quartieri cittadini, possano venire chiamati a pagare una quota associativa il cui ricavato servirà ad incaricare un’impresa di pulizie.