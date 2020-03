Castel Ivano: Pedenzini al varco dopo la mossa di Pasquazzo, Floriani e Sandri possibili sfidanti di Vesco

La notizia uscita nei giorni scorsi sulla nostra testata circa la conferma del “tradimento” da parte dell’esponente del Partito Democratico e assessore Giacomo Pasquazzo nei confronti del primo cittadino Alberto Vesco ha fatto un gran parlare in Bassa Valsugana ed in particolare nel Comune di Castel Ivano nato solamente due anni fa dalla fusione dei comuni di Spera, Strigno, Ivano Fracena e Villa Agnedo.

L’articolo è stato letto in soli due giorni da oltre 4.000 lettori a dimostrazione della sensibilità politica che da decenni contraddistingue la Valsugana.

La mossa del “Pinocchio di Fracena” come è stato ribattezzato dall’opinione pubblica nei bar della Valsugana ha evidenziato di fatto il fallimento della fusione di cui lui stesso è stato uno dei promotori insieme al presidente della Comunità di Valle Atillio Pedenzini (foto) anche lui attuale consigliere comunale di Castel Ivano.

Lo stesso Pedenzini con una nota inviata alla nostra testata in data 21 Gennaio dichiarava: “Caro Direttore, permettimi un paio di considerazioni con riferimento all’articolo “Castel Ivano: Pasquazzo tenta il colpo di mano per far fuori Vesco” della Redazione di Trento, pubblicato oggi, dove viene ipotizzato un mio coinvolgimento in operazioni tese a evitare la conferma a sindaco di Alberto Vesco alle prossime elezioni comunali. In primo luogo posso assicurarti, come potranno confermarti tutti i consiglieri di maggioranza, che i miei sforzi sono tesi a riproporre un’esperienza, che giudico positiva, nel modo più unitario possibile. Secondariamente, se ciò non sarà possibile, anche se al momento non ho informazioni a riguardo, non mancherà il mio impegno a sostegno del sindaco Alberto Vesco e della sua amministrazione comunale. Ti ringrazio se vorrai rendere nota questa mia precisazione. Buon lavoro”

Nota che pubblichiamo oggi molto volentieri a conferma del fallimento degli sforzi di Pedenzini che ora in molti aspettano al varco: ricandiderà in appoggio ad Alberto Vesco o da uomo di estrema sinistra (come confermato dal suo passato politico) trasformato poi all’occorrenza in democristiano farà un passo indietro e appoggerà Pasquazzo “sotto banco”?

Attendiamo naturalmente con «ansia» la decisione di Pedenzini per capire se i «Pinocchi» dalle parti della bassa Valsugana di stanno moltiplicando come il coronaVirus in Lombardia.

Che poi, ironicamente parlando, la prima categoria sia attiva sempre dentro il solo partito democratico non fa più nemmeno notizia.

Sul fronte opposto il candidato più papabile resta Armando Floriani che nel 2016 raccolse 799 voti a discapito di Vesco che vinse con 1119 voti.

Nelle ultime ore starebbe circolando anche il nome di Renzo Sandri che fu il più votato di maggioranza e minoranza con ben 168 preferenze.

Una sfida quindi aperta più che mai, nel comune più importante della Bassa Valsugana dopo quello di Borgo Valsugana.

Il nostro giornale continuerà a seguire e raccontare in modo «libero» le dinamiche politiche in quel di Castel Ivano non appoggiandosi solo alla diffusione di comunicati stampa delle liste in corsa ma cercando di approfondire gli argomenti e raccontare qualche dietro le quinte che nessuno«osa»raccontare.

Per la cronaca Alberto Vesco non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito dopo le defezioni di Pasquazzo Tisi e Tomaselli e secondo molti starebbe valutando se ripresentarsi all’elettorato o meno dopo questi tradimenti dal « fuoco amico» interno dei tre consiglieri di maggioranza.