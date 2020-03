Calo dell’udito, gli ausili uditivi migliorano la vita professionale e personale lo dice la ricerca

Risulta evidente, come la comunicazione giochi un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Le chiacchierate in pizzeria, la sveglia che suona, il cinguettio degli uccelli e lo scroscio della pioggia sono solo alcuni dei suoni che il cervello riceve ogni giorno. Se alcuni di questi non risultano più nitidi come una volta significa che l’apparato uditivo si sta lentamente indebolendo.

Tale processo che, può toccare un orecchio o entrambi, avviene in modo molto lento e progressivo fino ad arrivare al calo dell’udito, detto anche “ipoacusia”. La vecchiaia è spesso associata all’ipoacusia, ma in alcuni casi entrano in gioco fattori ereditari, determinando deficit uditivi.

Per poter alleviare questo problema, la tecnologia medica si è evoluta a livelli davvero considerevoli, fino ad arrivare a creare degli strumenti uditivi ausiliari miniaturizzati di varie forme e colori.

Lo scopo fondamentale degli apparecchi acustici è quello di migliorare la capacità di relazione e comunicazione tra le persone perfezionando l’udito e quindi la capacità di sentire e capire parole o suoni. Elemento questo, indispensabile sopratutto per la vita lavorativa che, spesso viene compromessa proprio a causa del fastidioso problema.

Secondo una ricerca di Hear the World condotta su un campione di più di 4.300 persone trattate con apparecchi acustici, l’81% degli intervistati hanno dichiarato di essere di nuovo in grado di lavorare normalmente da quando indossa un ausilio uditivo.

Infatti, l’utilizzo degli apparecchi acustici permette di stimolare il sistema uditivo e di conseguenza ottimizzare l’attenzione, la concentrazione e migliorare la capacità di memoria e di riconoscimento dei suoni.

Quindi, come dimostrato gli ausili permettono di ridare al lavoratore tutte quelle abilità che servono per migliorare la propria produttività lavorativa e non solo. Con l’utilizzo degli apparecchi acustici, migliorano anche tutti gli aspetti emotivi che vengono alterati dal calo dell’udito, dalla stima in sé stessi, alla propria sicurezza.

Nello stesso modo in cui migliora la relazione, migliora anche la sicurezza nel capire, la capacità di comunicare con gli altri e questo fa in modo di rendere la persona più stimolata a svolgere le attività che permettono di stare insieme agli altri.

Tutti questi vantaggi sono fondamentali per dare la possibilità alla persone di vivere una vita sicuramente migliore. Risulta importante quindi, recarsi in centri altamente professionali.

