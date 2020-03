Auschwitz: 803 ragazzi in viaggio per non dimenticare gli orrori nazisti

Dal 04 al 10 febbraio 803 ragazzi provenienti da tutta l’Italia, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, si sono recati in Polonia per vedere con i propri occhi le brutalità che hanno segnato la storia del Novecento.

L’associazione che li ha accompagnati in questo viaggio è Deina Trentino, istituita nel 2013 con sede a Trento.

Il progetto, che vede il suo momento più importante a Cracovia, nasce però molti mesi prima a Trento, dove i ragazzi trentini si sono ritrovati 6 volte per partecipare agli incontri di formazione obbligatori.

Anche quest’anno la domanda tra i giovani era numerosa, ma solo 178 ragazzi sono stati selezionati sulla base di una lettera motivazionale presentata ad ottobre dell’anno precedente.

Gli incontri sono serviti molto alla formazione di un gruppo solido e alla preparazione storica ed interattiva del progetto. Molti i giovani motivati, curiosi e consapevoli degli orrori nazisti ma soprattutto pronti a mettersi in gioco per far sì che il periodo più buio della storia del ‘900 non si ripeta mai più.

Attraverso delle domande abbiamo voluto rivivere l’esperienza di alcuni ragazzi.

Com’è stato il corso di preparazione al progetto?

«Ho trovato il corso molto ben strutturato e finalizzato non solo all’aspetto storico ma soprattutto dal punto di vista morale. Questo è stato possibile attraverso le varie attività di gruppo volte alla creazione di un’opinione personale e alla sensibilizzazione sull’argomento.

La preparazione è stato secondo me il punto forte del progetto, grazie anche ai due motti dell’associazione, ovvero il “non giudizio” ed il “vale tutto.” Anche le visite sul territorio a Bolzano e Trento sono state molto interessanti proprio perché abbiamo avuto così la possibilità di conoscere anche la storia del nostro territorio che molto spesso viene trascurata.

Inoltre ci è stato fornito un libro dove è narrata la storia della Seconda Guerra Mondiale sulla base di informazione non manipolate, così da poter approfondire la conoscenze anche a casa in autonomia. – ci spiega Rossella, partecipante al progetto.

Il pomeriggio del 04 febbraio, 803 ragazzi uniti dalla voglia di scoprire e fare memoria, sono partiti insieme con il treno dal Brennero diretto a Cracovia.

L’arrivo in città è avvenuto dopo le 16 ore prestabilite, ed i ragazzi, divisi in gruppi più piccoli, hanno affollato gran parte degli Ostelli di Cracovia!

Tante sono le attività che i ragazzi hanno svolto durante la settimana, come ad esempio la visita all’ex ghetto di Cracovia, al museo fabbrica di Oskar Schindler e la visione dello spettacolo teatrale ‘la scelta’ di Marco Cortesi e Mara Moschini, che li hanno ‘preparati’ all’affronto dei campi di Auschwitz e Birkenau.

Cos’hai provato nei campi?

«E’ come quando sei innamorato e devi raccontarlo a qualcuno che non lo è mai stato. E’ difficile esprimerlo ed è strettamente personale ma condivisa da molti altri partecipanti» – afferma invece Davide

Il giorno prima della partenza i ragazzi, sempre divisi in gruppi, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi tra loro sulle emozioni provate ad Auschwitz e Birkenau ed alla sera tutti 803 hanno condiviso quanto provato nell’Auditorium dell’Università di Cracovia.

Con il ritorno in Italia non termina però il progetto, che, a qualche settimana dal rientro, ha organizzato due giornate di restituzione, che hanno lo scopo di garantire un dialogo tra i ragazzi dopo averli fatti riflettere in autonomia.

Com’è stato nel complesso il viaggio?

«E’ stata un’esperienza totalmente positiva. Dal punto di vista relazionale soprattutto; fai parte di un gruppo da cui non vieni giudicato e che anzi ti sostiene in ogni momento. L’esperienza ti aiuta a comprendere meglio ciò che è accaduto e ti rende molto più responsabile sotto molti aspetti, rendendoti un cittadino più attento quando si parla di scelte. Inoltre ti fa studiare e comprendere a fondo un capitolo di storia in maniera completamente diversa e molto più efficace rispetto a quella scolastica, dove spesso viene discussa con superficialità. L’obiettivo del gruppo ora è proprio quello di fare memoria e di non lasciare che questa parte di storia venga tralasciata sempre più andando avanti negli anni»

Infatti come affermano tutti i ragazzi: ”Finchè la storia riesce ad emozionarti così tanto non è passata.”