Qual è stata la partita di calcio col maggiore incasso nella storia?

Le partite di calcio sono diventate, al giorno d’oggi, una delle maggiori fonti di guadagno per le squadre di calcio di tutto il mondo.

Tra i big match che hanno portato al maggiore guadagno nella storia del calcio si trovano 7 match che hanno fatturato tra i 4 milioni di euro ed i 5 milioni di euro.

Si tratta di partite molto importanti a livello non solo nazionale ma a livello europeo ed internazionale.

La maggior parte di queste partite è stata giocata a San Siro mentre la meno fruttuosa dei sette match è stata quella tra Juventus e Barcellona giocata l’11 aprile 2017.

In quell’occasione, infatti, i bianconeri hanno ospitato il Barca per un match di Champions League.

La partita ha fatturato 4 milioni e 1000 euro con ben 41 mila spettatori da ogni parte del mondo.

Un’altra location da record diversa da San Siro è lo stadio del Napoli e di Napoli, San Paolo.

Per l’incontro tra i Partenopei ed il Real Madrid del 7 marzo 2017 hanno partecipato quasi 56 mila e 700 spettatori.

Il Real Madrid vinse la partita di ritorno per 3 ad 1 ma la grande vittoria fu della dirigenza del Napoli che incassò quasi 4 milioni e mezzo di euro. Un record, quello della partita contro i blancos, per la squadra campana che mai aveva ottenuto un simile risultato prima di allora.

I super incassi di San Siro – Come già detto in precedenza, l’Inter ed il Milan hanno fatto registrare, nella loro storia, i più alti incassi nella storia del calcio. Su 10 partite da record, infatti, 7 di queste sono state giocate all’interno del celebre stadio milanese.

Tra queste partite, una di rilievo è stata quella vinta dal Milan contro il Barcellona il 28 marzo 2012. Anche l’anno successivo, nel 2013, un’altra partita da record sia per il risultato che per gli incassi. Il Milan, infatti, superò i blu – granata ancora una volta per 2 reti a 0 incassando 4 milioni e 700 mila euro.

Il big match Inter – Juventus del 28 aprile 2018 ha fatto registrare il secondo più grande incasso nella storia del calcio. Il match, terminato 3 a 2 per i bianconeri, fu un tripudio di reti e di spettacolo. Più di 78.000 tifosi riempirono gli spalti facendo registrare un guadagno superiore ai 5 milioni e 200 mila euro. Un numero da capogiro ma non, per questo, il più alto.

Un miracolo tutto “de” Roma – Con 5 milioni e 500 mila euro è il match tra Roma e Liverpool del 2 maggio 2018. La Roma è chiamata ad un miracolo, un altro.

Dopo aver battuto il Barcellona, la squadra della capitale deve recuperare un disastroso 5 a 2 rimediato a Liverpool. L’Olimpico è gremito ed i tifosi non hanno badato a spese per sostenere la loro squadra del cuore. Il 4 a 2 finale non basta agli 11 ragazzi giallo – rossi per passare il turno. Tante emozioni ed, anche, tanti soldi in quella notte di maggio.