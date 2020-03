Incidenti del sabato tra Sopramonte e Baselga: due feriti

L’Italia rischia di essere piegata più dalla psicosi che dal Covid-19 Il Covid-19 continua a mietere vittime e non si tratta solo di reali malati. In quesi ultimi giorni, in Italia, stiamo assistendo ad una vera e propria psicosi collettiva. Tra gli scaffali vuoti al supermercato, le piazze deserte, il gel Amuchina che raggiunge prezzi a dir poco assurdi quando rivenduto e la paura del virus […]

Dai letti alle medaglie, le olimpiadi “Tokyo 2020” saranno interamente eco-sostenibili Ancora una volta, il Giappone darà conferma al mondo intero del suo metodo costantemente innovativo e proiettato verso il futuro dimostrando di essere un esempio per il rispetto della natura e dell’ambiente attraverso le prossime olimpiadi che si terranno nella città di Tokyo, da venerdì 24 luglio a domenica 9 agosto 2020. A dimostrazione di […]

Spotify crea playlist personalizzate per i propri animali domestici: l’obiettivo è alleviare stress e ansia A casa durante le pulizie o sotto la doccia, in palestra mentre ci si allena e si fatica, ed in macchina alla radio con i brani preferiti: la musica sembra accompagnare e addolcire da sempre le giornate, diventando spesso colonna sonora di momenti importanti ed indimenticabili della nostra vita. In molti casi, le canzoni a […]

“Glamping”: la nuova alternativa glamour e chic al campeggio La natura con la sua bellezza ha la straordinaria capacità di avere una forte reazione ed un effetto diretto sulle nostre emozioni invitando ogni anno molti viaggiatori a viverla appieno per migliorare i propri momenti di pausa dalla vita frenetica, attraverso una semplice passeggiata all ombra delle fronde di un bosco o meglio, trascorrendo un’intera […]

Profumi funzionali: in arrivo nuove fragranze per diminuire lo stress ed aumentare il benessere I ricordi e le emozioni sono unite da un profondo e stretto legame con l‘olfatto che lo rendono come il gusto, uno dei sensi più potenti e straordinari arrivando ad influenzare molte volte anche i nostri comportamenti. L’olfatto è quel senso che non solo riesce a collegare i ricordi, gli attimi e addirittura i sapori […]

Svizzera: dal 2020 il tragitto casa – lavoro viene considerato orario d’ufficio In metropolitana, in autobus o in treno: tutti i giorni durante il tragitto che da casa porta al lavoro si risponde a numerose telefonate, si inviano e ricevono sollecitazioni, informazioni o delucidazioni sia via mail che attraverso social riguardo gli impegni lavorativi della giornata e della settimana. Dal primo gennaio 2020, in Svizzera, il tragitto […]

“Cortex Cast”: il gesso del futuro direttamente dalla stampante 3D Il gesso è da sempre stato l’irritante, ingombrante e pesante compagno di molte convalescenze, accompagnando e terrorizzando per settimane milioni di persone in tutto il mondo. Molto presto tutto questo potrebbe diventare soltanto ricordo molto lontano; a rimpiazzare con notevole onore il vecchio gesso sarebbe “Cortex Cast”: un esoscheletro stampato in 3D, composto da nylon […]

Formaggella della Solidarietà: il Caseificio Val di Fiemme ed il successo del volontariato d’impresa Le aziende hanno diversi sistemi e modi per creare valore, ma soltanto uno riesce a generare opportunità ed importanza contribuendo con successo al benessere del territorio e della società: Il volontariato sociale d’impresa. Il Caseificio della Val di Fiemme è entrato e si è distinto in questo importante mondo, creando e dedicando ad ogni anno […]