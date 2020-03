CoronaVirus: in Italia 1.577 contagiati e 34 morti

La cosa positiva è che sempre più persone guariscono, quella negativa è che il contagio corre più veloce della luce.

Sono stati infatti confermati oltre 500 contagi solo oggi.

In totale in Italia sono 1.577 le persone che risultano positive al Coronavirus.

A queste si aggiungono 34 persone decedute – dunque cinque nell’ultimo giorno – e 83 guariti in tutta Italia.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati: è il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. “Un dato positivo è l’incremento dei guariti di 33 unità”. “I tamponi sono oltre 20mila, esattamente 21.127“, ha aggiunto Borrelli.

Sono 639 i ricoverati con sintomi per il coronavirus e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus. “Un dato importante è relativo alle strutture di pre-triage, fuori dagli ospedali, che sono 283“, ha spiegato Borrelli, parlando alla Protezione civile

Oggi si registrano anche diciotto denunce in Provincia di Lodi di persone che hanno cercato di eludere i controlli per andare in esercizi pubblici al di fuori della zona rossa, oppure sono entrati nella zona per trovare parenti.

Molti di quelli che volevano entrare nella zona rossa erano pluri pregiudicati per reati di furto negli appartamenti. L’ipotesi quindi è che fossero stati degli sciacalli pronti a colpire.

In Friuli Venezia Giulia sono risultati positivi al test del coronavirus quattro nuovi casi: uno a Trieste e tre a Udine.

Nel dettaglio: i casi accertati di coronavirus in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 639, 140 sono in terapia intensiva, mentre 798 si trovano in isolamento domiciliare.

83 persone sono guarite.

Un primo caso viene registrato anche nella Repubblica Dominicana: si tratta di un cittadino italiano arrivato nel Paese il 22 febbraio senza sintomi. Si tratterebbe del primo caso nei Caraibi: il paziente ha 62 anni ed è ricoverato nell’ospedale militare di Ramon de Lara a San Isidro, le sue condizioni non destano preoccupazione.

In totale ad oggi nel mondo risultano contagiate quasi 100 mila persone in 53 paesi diversi con 3.000 morti.