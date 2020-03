Coronavirus focolaio di paura

Siamo immersi da una miriade di informazioni sulla trasmissione e sul decorso del virus COVID-19, nonché sulla prevenzione e sul relativo trattamento, per cui diventa importante fare un po’ di ordine.

Oggi più che mai è importante trasformare l’informazione in conoscenza e non essere vittima di notizie provenienti senza sosta da ogni canale di informazione 24 ore su 24

Occorre evidenziare l’inestimabile valore del lavoro di quei medici che lavorano senza sosta per aiutare le persone infette e sono alla ricerca di strategie per combattere in modo definitivo il COVID-19.

Pubblicità Pubblicità

In questo contesto tuttavia non parleremo di salute a livello fisico, ma degli effetti che si riscontrano sulla nostra psiche e sul nostro comportamento di fronte a questa veloce epidemia che si è allargata a macchia d’olio in tempi incredibilmente brevi in varie zone del mondo.

Certo è che i l’emozione che dilaga tra la maggior parte delle persone è la paura: c’ė chi teme il contagio e indossa ogni tipo di mascherina e camminando per le strade semi deserte delle città italiane si vedono persone che indossano sciarpe anche in presenza di un evidente caldo, come se la lana, la seta o il cotone potesse proteggere da un virus.

Pubblicità Pubblicità

Fa sorridere chi si incontra per caso sul marciapiede e volta il viso dalla parte opposta o addirittura cambia lato della strada.

Evidenti sono stati anche gli assalti ai supermercati e alle farmacie come se la quarantena potesse diventare eterna.

Ma che cos’è la paura?

Tutti noi almeno una volta l’abbiamo percepita perché è un’emozione utile a salvaguardare la nostra esistenza.

Se non provassimo paura, non avremmo la percezione del pericolo e dunque potremmo incorrere in situazioni che metterebbero a rischio la nostra vita. Infatti la paura si definisce come quello stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte ad un pericolo che si consideri dannoso. Ed ecco allora comparire un senso di allerta e di conseguenza comportamenti atti all’auto conservazione.

Ma come si può fare per affrontare questo periodo di grande confusione generale in cui si è sovraccaricati di informazioni a volte contraddittorie che rischiano di metterci in uno stato di impotenza tale da farci fare e dire cose non coerenti e sproporzionate rispetto alla realtà che stiano vivendo?

Ecco 3 consigli per diminuire la tensione scaturita dal diffondersi del coronavirus:

1. informarsi solo da fonti mediche ufficiali e siti governativi escludendo informazioni dai comuni social pubblicati da persone non specializzate;

2. non assaltare supermercati e farmacie: la ressa potrebbe incrementare la diffusione del virus, ma anche del panico, provocando inevitabilmente caos e la fine di scorte di cose fondamentali per chi realmente ne avesse bisogno, come ad esempio le mascherine;

3. sarebbe bene ritornare con la mente sul qui ed ora e cercare di concentrarsi su quello che si sta facendo. Nel caso si debba restare in casa per la quarantena potrebbe essere l’occasione per occuparci di noi, leggere, restare più tempo con la nostra famiglia, coltivare relazioni anche a distanza, guardare film, rilassarsi, dalla vita frenetica alla quale siamo esposti ogni giorno.

Concludiamo con una meravigliosa citazione dedicata a tutte le persone che purtroppo vivono nella paura e nel panico per sé stessi e per i propri cari: “Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno” Martin Luther King.