Il Comune di Campodenno ringrazia Alessandro Cattani, in pensione dopo 41 anni di servizio alla comunità

L’ultimo Consiglio comunale di Campodenno è stata l’occasione per salutare e omaggiare l’ex dipendente Alessandro Cattani, che dallo scorso settembre si sta godendo la meritata pensione.

Durante la seduta c’è stato spazio non solo per l’approvazione del bilancio, che ammonta a 3 milioni e 665 mila euro, e per l’adeguamento del Prg al regolamento unico provinciale, dunque, ma anche per un momento sentito e significativo.

Alessandro Cattani ha prestato servizio al Comune di Campodenno per 41 anni, prima come ragioniere e negli ultimi tempi come impiegato ai tributi.

L’amministrazione comunale ha voluto quindi donargli come benemerenza un albero della vita, proprio per ringraziare il suo dipendente per l’impegno e la fedeltà prestati lungo tutti questi anni.

Purtroppo Cattani, ammalato il giorno del Consiglio, non ha potuto essere presente fisicamente, ma appena guarito è stato posto rimedio: durante un breve incontro in municipio, l’altra sera la giunta e una delegazione di consiglieri gli hanno potuto consegnare questo apprezzato segno di riconoscenza.

Visibilmente emozionato, il dipendente di lungo corso ha ricevuto dalle mani del sindaco Daniele Biada l’albero della vita come ringraziamento per i tanti anni trascorsi a servizio della comunità. Da parte del primo cittadino sono giunte parole d’elogio e una stretta di mano che racchiudeva tutta la gratitudine di una cittadinanza intera.

Tornando al Consiglio comunale, per quanto riguarda il bilancio, da sottolineare che dei 3 milioni e 665 mila euro gran parte sono destinati a opere pubbliche di particolare rilievo. Importante, in questo senso, è la quota di 75 mila euro (che poi si avvicinerà ai 100 mila) per il Centro Raccolta Materiali, che sorgerà in località Paludazze.

I soldi stanziati serviranno per l’acquisizione delle aree e la predisposizione della zona. La struttura sarà poi realizzata dalla Comunità della Val di Non.