CoronaVirus: superati i mille ammalati. Bilancio dei morti sale a 29

Sale il bilancio dei morti per coronaVirus in Italia. Sono infatti decedute altre 5 persone per un totale di 29 morti.

Tutti le vittime erano anziane e avevano un quadro clinico particolarmente drammatico.

Sono in aumento le guarigioni e gli accessi negli ospedali continuano a diminuire.

Pubblicità Pubblicità

Sono invece 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus con circa 80 persone che sono guarite.

“Ci sono pazienti in condizioni gravi. La maggior parte sono anziani con altre patologie sottostanti, ma la regola non è il 100%: c’è anche qualche giovane in terapia intensiva, ma ora non so quanti”. Lo ha detto all’ANSA Angelo Pan, il direttore dell’unità Malattie infettive dell’Asst di Cremona, spiegando che nel suo ospedale medici contagiati dal coronavirus “per fortuna ora non risultano. Purtroppo, però, capiterà di sicuro, questo virus è cinque volte meno feroce della Sars ma il personale sanitario a contatto è a rischio”.

Già ieri, nella riunione in Regione Lombardia, Pan ha condiviso la necessità di prolungare le limitazioni. “Così magari, anziché avere mille pazienti in tre settimane ne avremo 800 in 12 e il sistema riuscirà a gestire la questione. Se arrivano migliaia di pazienti tutti insieme no”, ha notato il medico, che è anche presidente della Simpios (Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie)

Le scuole riaprono in tutte le Regioni italiane tranne che nelle tre con zone rosse – Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna – nelle quali ci sarà la sospensione delle attività fino all’8 marzo.

Ritorno a tutte le attività anche per Friuli Venezia Giulia e Marche.

In Liguria, zone aperte, tranne che a Savona. In Piemonte le scuole riaprono da mercoledì. Le decisioni sono state prese dal governo nella riunione alla Protezione Civile a cui hanno partecipato il premier Conte, i ministri e anche le Regioni in collegamento.

Il governo punta a una terapia d’urto per uscire dall’emergenza del coronavirus, ha detto il premier Conte nella riunione con le Regioni alla Protezione civile. Dopo il decreto per le zone rosse, con le misure di impatto immediato, si pensa a un secondo decreto e a un terzo intervento ‘più organico’. ‘Non ci fermiamo qui. L’Italia ha bisogno di una grande spinta economica. Vogliamo creare una forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione degli investimenti’, ha aggiunto. Domani sarà pubblicato il nuovo decreto del presidente del Consiglio con le misure di sicurezza pubblica. RINVIATE PARTITE SERIE A – Non mette tutti d’accordo la decisione della Lega di rinviare al 13 maggio Juve-Inter e le altre quattro partite di Serie A che si dovevano giocare nel fine settimana a porte chiuse. ‘Bisogna adottare criteri univoci e armoniosi. Sono preoccupato per il futuro, perché se viene prorogato il blocco fino all’8 marzo, anche le gare della prossima giornata sono a rischio’, dice l’Ad dell’Inter Marotta. Mentre per l’allenatore della Roma Fonseca, ‘per la regolarità del campionato è meglio rinviare tutte le partite’. Protesta dei tifosi dell’Inter sul web: ‘Così il campionato è falsato’. Gli Stati Uniti hanno elevato l’allerta nei confronti dell’Italia al livello 3, con la quale si raccomanda ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro Paese, evitando quelli che non sono necessari. Al livello 3 ci sono Cina e Corea del Sud.