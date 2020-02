Castel Belasi apre le porte ai matrimoni

In un luogo ricco di fascino, cultura e bellezza, per celebrare il proprio giorno speciale e custodire nel cuore momenti indimenticabili. Tutt’intorno, distese di meleti e un anfiteatro naturale mozzafiato.

Dopo aver riaperto le porte al pubblico quest’estate, al termine di un lungo restauro durato quasi vent’anni, Castel Belasi si sta preparando ad accogliere nelle proprie sale e nei propri spazi anche la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

Oltre che nell’ufficio del sindaco e nella sala delle adunanze del consiglio comunale di Campodenno, è ora possibile sposarsi anche nella sala di rappresentanza, l’ex stube per intendersi, e in quella intitolata a Giuseppe Negri, entrambe al quarto piano dello splendido maniero.

Il Comune di Campodenno ha deciso quindi di ampliare la possibilità di scelta per il proprio matrimonio, inglobando nella proposta un edificio suggestivo che richiama peculiarità culturali, usi, costumi e tradizioni della popolazione di Campodenno, valorizzando così il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico.

A guadagnarne sarà anche l’economia locale, che potrà accrescere la propria capacità di attrazione sui flussi turistici.

“Si tratta di un primo passo nel percorso di riqualificazione del castello, per tornare a farlo vivere – spiega il sindaco Daniele Biada, soddisfatto di poter offrire a residenti e turisti questa nuova opportunità –. La celebrazione di matrimoni, affiancata a mostre e altre attività in corso di studio, sarà fondamentale anche per rientrare delle spese di gestione”.

In Comune sono già arrivate le prime richieste per matrimoni civili, che saranno ora valutate e gestite. Ma sono anche in corso in questo periodo dei confronti con Provincia e Apt della Val di Non per la programmazione del futuro.

“Stiamo ragionando sulle possibilità di gestione, che dovrà essere partecipata oppure extracomunale, con il Comune che si riserverà comunque l’uso del castello quando lo riterrà opportuno – rivela Biada –. Stiamo infine formalizzando un regolamento per altri tipi di eventi, come feste da parte di associazioni o servizi fotografici”.