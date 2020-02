Ala: iniziati i lavori di Open Fiber

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la posa della rete di fibra ottica di open fiber ad Ala. Sono partiti da Chizzola.

Oltre 5 mila case del Comune di Ala saranno così collegate in FTTH, con una rete lunga 70 chilometri, nell’ambito dei bandi pubblici di Infratel per la banda ultra larga nelle aree bianche della Provincia Autonoma di Trento.

Anche ad Ala sono in corso i lavori di posa della nuova infrastruttura a banda ultra larga per navigare velocissimi su Internet: a occuparsi del progetto è Open Fiber, la società partecipata da Enel e Cdp Equity che sta cablando le aree bianche della Provincia di Trento come concessionaria del bando pubblico (di complessivi 72 milioni di euro) di Infratel (società del Ministero per lo Sviluppo Economico) per la realizzazione e la gestione – per 20 anni – di una rete pubblica interamente in fibra.

Le cosiddette aree bianche sono quelle aree dove non sono previsti investimenti di privati per banda ultralarga nei prossimi tre anni, e interessano in Trentino 175 Comuni, per 308 mila abitanti complessivi. Lì, ci pensa Open Fiber.

Il piano di sviluppo di Open Fiber ad Ala prevede il collegamento in FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di oltre 5mila unità immobiliari attraverso una rete interamente in fibra di circa 70 chilometri.

Raggiungerà non solo Ala e frazioni e le aree industriali ed artigianali, ma arriverà anche nelle località di montagna, come Ronchi e Sega di Ala. Ad eseguire i lavori è l’impresa trentina Sensi Srl. Il Comune di Ala aveva sottoscritto una convenzione con Infratel per la realizzazione della rete; assieme ad Open Fiber è stata individuata l’area dove realizzare la centrale (detta Punto di Consegna Neutro, Pcn), nei pressi del campo sportivo di Chizzola.

Ciò permetterà il riutilizzo delle dorsali esistenti posate dalla Provincia. Il 7 novembre 2019 Open Fiber, tramite la Conferenza dei Servizi provinciale, aveva presentato il progetto e ottenuto le autorizzazioni necessarie.

L’amministrazione è soddisfatta dell’avvio dei lavori: «Attendevamo con fiducia l’inizio di questi lavori. Il nostro ufficio tecnico, la polizia municipale e tutta la macchina amministrativa stanno seguendo i lavori passo a passo: una grande operazione vista l’estensione del territorio alense. Internet veloce e velocissima è un servizio irrinunciabile ormai non solo per le aziende e tutte le attività economiche, ma anche per l’intera comunità».

«La società, grazie all’accordo raggiunto con Trentino Digitale e in virtù della collaborazione con la Provincia, utilizzerà ove possibile cavidotti e infrastrutture sotterranee già esistenti – sottolinea Alberto Sperandio, Regional Manager Open Fiber – per limitare il più possibile gli eventuali disagi. La percentuale di riutilizzo delle reti esistenti ad Ala si avvicina al 90%, e le attività di scavo che dovremo eseguire saranno effettuate privilegiando modalità sostenibili e a basso impatto ambientale.

La fibra ottica in modalità FTTH consentirà e velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, abilitando servizi e contenuti innovativi come lo streaming online in HD, la telemedicina e il telelavoro».

Open Fiber, va precisato, non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile in alcuni luoghi del territorio.