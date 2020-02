AAA Cercansi attori e lettori non professionisti per un viaggio nel mondo della letteratura e del teatro

Anche quest’anno Stradanova Slow Theatre, in collaborazione con la Comunità della Val di Non, il Gruppo Teatrale Moreno Chini e con il supporto dei Comuni di Cles e Predaia e del Centro Culturale d’Anaunia, si sta preparando a vivere e a far vivere un’estate letteraria in Val di Non.

Per questo è stato indetto un bando rivolto ad attori e lettori non professionisti per la nuova edizione del progetto “In viaggio con…”, questa volta dedicato all’Adelchi di Alessandro Manzoni.

Il corso intensivo di pratiche teatrali è gratuito e sarà tenuto da un attore-regista professionista (Elena Galvani o Jacopo Laurino di Stradanova Slow Theatre), permettendo ai partecipanti di apprendere alcuni rudimenti sulla recitazione e sulla lettura espressiva e alcuni esercizi sulla respirazione e sull’uso della voce.

Sarà anche un’occasione per migliorare le proprie capacità comunicative e di espressione. La frequenza al corso darà poi la possibilità di partecipare attivamente come attori o lettori all’edizione 2020 di “In viaggio con…”.

DUE MODULI A CLES E PREDAIA – Il corso è strutturato in due moduli, indipendenti e complementari, di 10 ore ciascuno.

È possibile iscriversi indifferentemente solo a uno dei due moduli, oppure ad entrambi, poiché si completeranno a vicenda.

Il modulo che si terrà a Cles è incentrato sul tema del tradimento e le lezioni avranno luogo sabato 21 e 28 marzo dalle 14 alle 19 in biblioteca.

Il modulo che si svolgerà sul territorio di Predaia vedrà un approfondimento sul tema del conflitto generazionale. Gli incontri si terranno martedì 17 e 24 marzo e giovedì 19 e 26 marzo dalle 20 alle 22.30 a Coredo, al secondo piano dell’ex scuola media (via della Clesura).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 13 marzo 2020 e potranno essere effettuate telefonicamente o via e-mail.

Nel primo caso basta chiamare la biblioteca di Cles al numero 0463.422006 in orario di apertura (dal lunedì al venerdì, 10-12 / 14.30-18.30, martedì 20.30-22, sabato 10-12). Al momento dell’iscrizione bisognerà esprimere la propria preferenza relativamente ai moduli ai quali si intende partecipare (entrambi o uno dei due) e comunicare nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail.

Se si intende iscriversi via e-mail, invece, bisogna scrivere all’indirizzo cles@biblio.infotn.it, inserendo come oggetto “Iscrizione WORKSHOP DI PRATICHE TEATRALI”, esprimendo la propria preferenza relativamente ai moduli ai quali si intende partecipare (entrambi o uno dei due) e comunicando nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail.

Non è previsto alcun limite di età per la partecipazione al progetto e sono ben accette anche persone che non hanno mai avuto esperienze teatrali.

Il numero dei partecipanti al corso è limitato a 15 per modulo e, in caso di raggiungimento della soglia massima, conterà la data di iscrizione. Qualora ci fosse un forte disequilibrio nel numero degli iscritti ai due moduli, si chiederà gentilmente la disponibilità a passare al modulo con meno iscritti.

Per informazioni più dettagliate è possibile scrivere a info@stradanovaslowtheatre.it e visitare il sito www.stradanovaslowtheatre.it.

Il corso è finanziato dalla Comunità della Valle di Non con il contributo del Comune di Cles (assessorati alla cultura e alle politiche sociali) nell’ambito del progetto “In viaggio con…” edizione 2020, per un teatro delle opportunità.

Stradanova Slow Theatre ci tiene infine a ringraziare il Comune di Predaia e la Biblioteca di Cles per gli spazi concessi all’attività.