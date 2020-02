“Per i giovani, con i giovani”: prorogato al 7 marzo il bando del Piano Giovani di Novella

“Per i giovani, con i giovani: Novella si innova e si attiva” è il titolo del primo bando annuale del Piano Giovani di Novella.

In scadenza il 28 febbraio, è stato prorogato fino a sabato 7 marzo per offrire maggiori opportunità di aderirvi presentando iniziative progettuali da realizzarsi per e con i giovani di Novella nel corso di questo anno.

30.000 euro a disposizione, fanno sapere dal Piano Giovani, per finanziare progetti, iniziative e manifestazioni che vedano i giovani dagli 11 ai 35 anni protagonisti in particolare in percorsi di scoperta, di approfondimento della storia, della cultura, delle tradizioni del proprio territorio, in percorsi di formazione o di promozione di una cultura dell’inclusione, della tolleranza, della pace e del dialogo o di solidarietà, di creatività (musica, teatro, arte, danza) o ancora in ambito tecnologico.

Pubblicità Pubblicità

“Insomma, c’è spazio per un’ampia gamma di proposte che il Piano Giovani cercherà di sostenere non solo finanziariamente, ma anche attraverso il supporto delle sue risorse umane, l’esperienza e le conoscenze apprese in tanti anni di lavoro su questo territorio – sottolinea il referente tecnico Alessandro Rigatti –. Un territorio che in questi anni ha saputo lavorare molto sulle politiche dell’agio offrendo tante occasioni di crescita, formazione, intrattenimento, svago a decine e decine di ragazzi e giovani”.

Possono partecipare al bando associazioni, cooperative sociali, istituti comprensivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, parrocchie, fondazioni ed enti, aziende ma anche gruppi informali di giovani e/o adulti costituitisi allo scopo (che dovranno tuttavia far riferimento ad un’associazione o ad altro soggetto con personalità giuridica per poter realizzare il progetto).

Pubblicità Pubblicità

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Novella www.comune.novella.tn.it, dove si trova pure la scheda progettuale da consegnare entro e non oltre, e non ci saranno altre proroghe, le 23.59 del 7 marzo 2020 all’indirizzo mail piano.carez@hotmail.it.